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28 ноября 2016 г.

Ставропольскую минеральную воду признали лучшей на международном симпозиуме

Минеральная вода Ставрополья получила золотые медали на международном симпозиуме

Выпускаемые на ставропольском предприятии «Аква-Вайт» минеральные воды «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» получили золотые медали конкурса Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Также по его итогам директор завода Алексей Воинов признан лучшим специалистом безалкогольной промышленности России.

Конкурс прошел в рамках XXI Международного симпозиума «Производство пива и безалкогольных напитков. Состояние, тенденции и перспективы».

Напомним, «Аква-Вайт» – ведущая российская компания в области продаж воды и безалкогольных напитков в России. В августе 2016 года производитель заключил экспортный контракт на поставку продукции в Грецию. Планируется, что до конца 2017 года объем поставок в республику достигнет 1 млн бутылок. Всего в ассортименте компании – более 7 наименований брендов минеральной воды и лимонадов.

Комментируя событие, заместитель председателя правительства – министр экономического развития Ставрополья Андрей Мурга отметил, что ставропольские предприятия активно наращивают долю экспорта на рынке минеральной воды.

– Сегодня край поставляет минеральную воду в США, Канаду, Израиль, Китай, Новую Зеландию, Беларусь, Азербайджан, Абхазию, Грецию и другие страны. В планах производителей – выйти на рынки Евросоюза и Ближнего Востока. Уникальные природные источники региона дают серьезное конкурентное преимущество на рынке безалкогольной продукции нашим производителям, а качество подтверждается международным признанием, – подчеркнул он.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161128/stavropolskuyu_mineralnuyu_vodu_priznali_luchshey_na_mezhdunarod_98390.html
Фотография к статье Ставропольскую минеральную воду признали лучшей на международном симпозиуме
Минеральная вода Ставрополья получила золотые медали на международном симпозиуме
Минеральная вода Ставрополья получила золотые медали на международном симпозиуме
Фото пресс-службы губернатора СК
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