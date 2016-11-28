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28 ноября 2016 г.

Ставропольская студентка выиграла «бронзу» Кубка России по дзюдо в Абакане

Татьяна Задорожная

В Абакане (Республика Хакасия) завершился второй по значимости турнир отечественного календаря дзюдоистов — Кубок страны среди мужчин и женщин. Среди более 250 спортсменов из 30 регионов страны не затерялась прошлогодняя обладательница почетного трофея – студентка СтГАУ Татьяна Задорожная, ставшая бронзовым призером этих престижных соревнований в весовой категории до 63 кг.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161128/stavropolskaya_studentka_vyigrala_bronzu_kubka_rossii_po_dzyudo__98354.html
Фотография к статье Ставропольская студентка выиграла «бронзу» Кубка России по дзюдо в Абакане
Татьяна Задорожная
Татьяна Задорожная
Фото предоставлено пресс-службой СтГАУ
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