Ставропольская студентка выиграла «бронзу» Кубка России по дзюдо в Абакане

В Абакане (Республика Хакасия) завершился второй по значимости турнир отечественного календаря дзюдоистов — Кубок страны среди мужчин и женщин. Среди более 250 спортсменов из 30 регионов страны не затерялась прошлогодняя обладательница почетного трофея – студентка СтГАУ Татьяна Задорожная, ставшая бронзовым призером этих престижных соревнований в весовой категории до 63 кг.

http://www.stapravda.ru/20161128/stavropolskaya_studentka_vyigrala_bronzu_kubka_rossii_po_dzyudo__98354.html