Результаты игр 4 тура чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужчин

В спортзале Ставропольского государственного аграрного университета прошли игры четвертого тура чемпионата края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора в зоне «Ставрополь».

«Теплосеть» обыграла команду «Русь» из Михайловска со счетом 91:52. «УОР-Электроавтоматика» оказалась сильнее «Крайбольницы» — 91:45. Михайловский «Вепрь» одержал победу над «ДЮСШ-Газпром — 79:48. В заключительной игре тура встречались одни из фаворитов зоны — «Молочный комбинат «Ставропольский» и команда «СтГАУ». Игра была очень интересной, и в итоге победу одержали «молочники» со счетом 82:71.

Результаты четвертого тура в дивизионе «КМВ» (игры проходили в пятигорском спорткомплексе «Импульс»): БК «Ессентуки» — «Импульс» (Пятигорск) — 58:40; «Теплорежим» (Черкесск) — «Арнест» (Невинномысск ) — 47:79; БК «Железноводск» — БК «Пятигорск» — 60:83. Игры пятого тура пройдут 4 декабря.

http://www.stapravda.ru/20161128/rezultaty_igr_4_tura_chempionata_stavropolskogo_kraya_po_basketb_98355.html