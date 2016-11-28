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28 ноября 2016 г.

Проблемы ЖКХ обсуждила депутат Ольга Тимофеева в Невинномысске

Неисполнение «РЭУ-5» Невинномысска должных работ потребовало вмешательства депутата Госдумы РФ Ольги Тимофеевой

Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева побывала с рабочим визитом в Невинномысске. Обычно приемы граждан депутат ведёт в общественной приемной партии «Единая Россия». Ответы же на обращения жителей Невинномысска, отправленные для Ольги Тимофеевой в Москву, она отдала заявителям лично, приехав к ним в дома. Это сделано для того, чтобы на месте ещё раз оценить ситуацию.

Так, Зинаида Матюшкина ранее пожаловалась депутату Госдумы, сопредседателю Центрального штаба ОНФ на аварийное состояние своего дома. Жилой дом № 8 по улице Маяковского был возведен более 100 лет назад и сегодня, как написала женщина, экстренно требует капитального ремонта. Однако ООО «Ремонтный эксплуатационный участок-5», которое обслуживает многоэтажку, не принимает необходимых мер для приведения ее в порядок.

Как рассказали в администрации Невинномысска, депутат лично вручила ответ заявителям с копиями предписаний управления СК по строительству и жилищному надзору. В документах определены пункты и сроки выполнения работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме. До 1 декабря должны быть отремонтированы коммуникации горячего водоснабжения, центрального отопления, устранены неисправности отмостки. В то же время АО «Горэлектросеть» в течение двух месяцев обязана сделать перерасчет оплаты ( с июля 2013 года) за общедомовые нужды по электроэнергии. Должны энергетики также устранить нарушения, допущенные при установке счетчика.

«Договорились с жильцами вместе контролировать ситуацию. Есть сроки и ответственные. Первого декабря вместе со специалистами проверим, как устранены все нарушения», – прокомментировала Ольга Тимофеева.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161128/problemy_zhkkh_obsuzhdila_deputat_olga_timofeeva_v_nevinnomysske_98360.html
Фотография к статье Проблемы ЖКХ обсуждила депутат Ольга Тимофеева в Невинномысске
Неисполнение «РЭУ-5» Невинномысска должных работ потребовало вмешательства депутата Госдумы РФ Ольги Тимофеевой
Неисполнение «РЭУ-5» Невинномысска должных работ потребовало вмешательства депутата Госдумы РФ Ольги Тимофеевой
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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