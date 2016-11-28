Проблемы ЖКХ обсуждила депутат Ольга Тимофеева в Невинномысске

Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева побывала с рабочим визитом в Невинномысске. Обычно приемы граждан депутат ведёт в общественной приемной партии «Единая Россия». Ответы же на обращения жителей Невинномысска, отправленные для Ольги Тимофеевой в Москву, она отдала заявителям лично, приехав к ним в дома. Это сделано для того, чтобы на месте ещё раз оценить ситуацию.

Так, Зинаида Матюшкина ранее пожаловалась депутату Госдумы, сопредседателю Центрального штаба ОНФ на аварийное состояние своего дома. Жилой дом № 8 по улице Маяковского был возведен более 100 лет назад и сегодня, как написала женщина, экстренно требует капитального ремонта. Однако ООО «Ремонтный эксплуатационный участок-5», которое обслуживает многоэтажку, не принимает необходимых мер для приведения ее в порядок.

Как рассказали в администрации Невинномысска, депутат лично вручила ответ заявителям с копиями предписаний управления СК по строительству и жилищному надзору. В документах определены пункты и сроки выполнения работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме. До 1 декабря должны быть отремонтированы коммуникации горячего водоснабжения, центрального отопления, устранены неисправности отмостки. В то же время АО «Горэлектросеть» в течение двух месяцев обязана сделать перерасчет оплаты ( с июля 2013 года) за общедомовые нужды по электроэнергии. Должны энергетики также устранить нарушения, допущенные при установке счетчика.

«Договорились с жильцами вместе контролировать ситуацию. Есть сроки и ответственные. Первого декабря вместе со специалистами проверим, как устранены все нарушения», – прокомментировала Ольга Тимофеева.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161128/problemy_zhkkh_obsuzhdila_deputat_olga_timofeeva_v_nevinnomysske_98360.html