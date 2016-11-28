Пожилая женщина стала жертвой ДТП в Шпаковском районе

25 ноября около 6 часов утра водитель автомашины «ВАЗ-21154», двигаясь по автодороге «Подъезд к городу Ставрополю от ФАД «Кавказ», на 20-м километре не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «ИЖ», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. На месте происшествия умерла пассажир «ВАЗа» – 70-летняя жительница Невинномысска Она не была пристегнута ремнем безопасности. Медицинская помощь понадобилась 31-летнему водителю «ИЖ»: он был госпитализирован.

http://www.stapravda.ru/20161128/pozhilaya_zhenschina_stala_zhertvoy_dtp_v_shpakovskom_rayone_98380.html