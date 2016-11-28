По факту хищения девушки на Ставрополье возбудили уголовное дело

В Александровском районе трое парней похитили девушку. Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего и 20-летнего братьев и их 19-летнего знакомого.

Криминальная троица подозревается в похищении человека, сообщили в краевом управлении СКР. 16 ноября злоумышленники проникли в одно из домовладений в селе Северном Александровского района и, угрожая ножом хозяйке, похитили ее 16-летнюю дочь. Один из парней намеревался на ней жениться. После похищения молодые люди отвезли девушку к своим родственникам в хутор Петровка Александровского района. Оттуда ее вернули домой ее родственники.

Сейчас местонахождение похитителей установлено.

http://www.stapravda.ru/20161128/po_faktu_khischeniya_devushki_na_stavropole_vozbudili_ugolovnoe__98371.html