По факту хищения девушки на Ставрополье возбудили уголовное дело
В Александровском районе трое парней похитили девушку. Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего и 20-летнего братьев и их 19-летнего знакомого.
Криминальная троица подозревается в похищении человека, сообщили в краевом управлении СКР. 16 ноября злоумышленники проникли в одно из домовладений в селе Северном Александровского района и, угрожая ножом хозяйке, похитили ее 16-летнюю дочь. Один из парней намеревался на ней жениться. После похищения молодые люди отвезли девушку к своим родственникам в хутор Петровка Александровского района. Оттуда ее вернули домой ее родственники.
Сейчас местонахождение похитителей установлено.