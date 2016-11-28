Письма Деду Морозу российские дети будут писать по единому образцу

Российские дети будут писать письма Деду Морозу по единому образцу, составленному Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, пишет «Газета.Ru».

Причиной послужило то, что дети выкладывали в сеть свои персональные данные. Чтобы такое больше не повторилось, специалисты Роскомнадзора предложили единую форму письма, в которой нет личных данных. Ребенок сможет описать то, как прошел его год и что бы он хотел получить в качестве подарка.

Ну а настоящий Дед Мороз, как и положено волшебнику, всех обязательно найдет сам.

http://www.stapravda.ru/20161128/pisma_dedu_morozu_rossiyskie_deti_budut_pisat_po_edinomu_obrazts_98366.html