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28 ноября 2016 г.

Письма Деду Морозу российские дети будут писать по единому образцу

Письмо Деду Морозу

Российские дети будут писать письма Деду Морозу по единому образцу, составленному Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, пишет «Газета.Ru».

Причиной послужило то, что дети выкладывали в сеть свои персональные данные. Чтобы такое больше не повторилось, специалисты Роскомнадзора предложили единую форму письма, в которой нет личных данных. Ребенок сможет описать то, как прошел его год и что бы он хотел получить в качестве подарка.

Ну а настоящий Дед Мороз, как и положено волшебнику, всех обязательно найдет сам.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161128/pisma_dedu_morozu_rossiyskie_deti_budut_pisat_po_edinomu_obrazts_98366.html
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