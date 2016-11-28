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28 ноября 2016 г.

Основной объем говядины на Ставрополье производится в личных подсобных хозяйствах

Мясное животноводство

На Ставрополье львиная доля говядины производится в личных подсобных хозяйствах населения. Речь, об этом, в частности, шла на региональном совещании по перспективам мясного скотоводства, прошедшего на базе СПК колхоза имени Ленина  Арзгирского района. За 9 месяцев в хозяйствах всех категорий численность поголовья крупного рогатого скота превысила 382 тысячи. Структура производства говядины выглядит следующим образом: в сельскохозяйственных организациях -19 процентов, личных подсобных хозяйствах- 68,8, крестьянских (фермерских) хозяйствах 12. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе совещания обсуждены вопросы селекционно-племенной работы, перспективы отрасли в целом. Во встрече приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства  Алексей Руденко, заместитель начальника управления ветеринарии края Михаил Хоха, директор ГКУ «Центр племенных ресурсов» Вячеслав Марченко, заместитель директора ВНИОК Галина Бобрышова а также представители хозяйств, науки, мясоперерабатывающих предприятий и торговых сетей. В рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности страны наращивание производства говядины в регионе носит стратегический характер. Ставропольцы должны получать качественную местную продукцию по доступным ценам. Объем государственной поддержки мясного скотоводства за счет средств федерального бюджета и краевого бюджетов в прошлом году превысил 22 млн. рублей, что выше уровня предыдущего года на 21 процент. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2014-2016 годы», в минувшем году из краевого бюджета выплачено 20,4 млн. рублей, что в 2,5 раза выше уровня 2014 года. На поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления поступило в минувшем году из краевого бюджета 1,6 млн. рублей, что к уровню 2014 года около 73 процентов. Общий уровень субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам году 1,6 млн. рублей. Приоритетной задачей агропромышленного комплекса Ставропольского края на современном этапе является увеличение мясных ресурсов до уровня обеспеченности населения этими продуктами по научно-обоснованным нормам питания. Потребление мяса всех видов в расчете на душу населения в 2015 году составило 76 килограммов, что 126,6% к уровню 2008 года, отметил на совещании Алексей Руденко.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161128/osnovnoy_obem_govyadiny_na_stavropole_proizvoditsya_v_lichnykh_p_98350.html
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