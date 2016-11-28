Новый перинатальный центр Ставрополя принял первых рожениц

Современный перинатальный центр открыли в Ставрополе. Он, безусловно, внесет свою добрую лепту в историю многих семей края, ведь именно здесь уже начали помогать женщинам и детям со сложными патологиями, а значит дарить радость материнства.

Перинатальный центр расположился между краевыми детской и взрослой больницами, как того и требуют условия. Своим внешним обликом он, конечно, превосходит соседние здания, да и возможности у него, можно сказать неограниченные: в новых стенах работают настоящие профессионалы и пользуются они первоклассным медицинским оборудованием.

Торжественная церемония открытия прошла на порожках, правда, почетные гости – представители краевой власти, руководители министерств и ведомств, медицинские работники – на улице долго не задержались и длинных речей не говорили. Уж очень хотелось попасть внутрь и оценить ресурсы медучреждения.

http://www.stapravda.ru/20161128/novyy_perinatalnyy_tsentr_stavropolya_prinyal_pervykh_rozhenits_98369.html