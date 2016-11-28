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28 ноября 2016 г.

Молочное животноводство сможет получить господдержку в Ставропольском крае

В следующем году на Ставрополье появится новый вид господдержки молочной отрасли.

Речь идет о грантах на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм и племенного скота молочных пород, пояснил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников в ходе рабочего визита в Кочубеевский район, сообщили в ведомстве. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 114 млн рублей.

Кочубеевский район является одним из молочных лидеров в крае. К примеру, в СПК колхоз-племзаводе «Кубань» занимаются разведением крупного рогатого скота айрширской породы. Суточное валовое производство молока около 10 тонн со средней продуктивностью 18,5 кг, что выше среднекраевого результата. Рентабельность производства молока в хозяйстве около двадцати процентов. Во многом такие экономические показатели обусловлены господдержкой. Так, в этом году за реализованные объемы молока из средств федерального и краевого бюджетов хозяйству выделены субсидии около 2,7 миллиона рублей, а на поддержку племенного молочного животноводства направлено более 755 тысяч рублей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161128/molochnoe_zhivotnovodstvo_smozhet_poluchit_gospodderzhku_v_stavr_98351.html
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