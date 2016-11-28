Комплекс по отгрузке цемента открывается в Карачаево-Черкесии

В Усть-Джегуте торжественно открывается новый производственный комплекс по отгрузке и паллетированию цементной продукции АО «Кавказцемент».

Этому предшествовало соглашение, которое было подписано в апреле 2013 года в Черкесске между главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, президентом холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом Скороходом и генеральным директором ЗАО «Кавказцемент» Владимиром Степановым. Соглашение предусматривало реализацию инвестиционного проекта по строительству новой технологической линии производства цемента «сухим» способом мощностью 4 млн. тонн в год.

А 9 ноября 2014 года в рамках проходящего в Пекине XXII саммита АТЭС состоялась торжественная церемония подписания контракта между холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и SINOMA International Engineering Company по переводу на новую технологическую платформу трех градообразующих цементных заводов России, в числе которых новый завод по производству цемента «сухим» способом в Карачаево-Черкесии.

Внедрение новой автоматизированной системы отгрузки навального цемента и модернизированная система обеспыливания позволяет улучшить экологию, качество обслуживания клиентов и условия труда на рабочих местах, создать максимально комфортные условия для потребителей, увеличить скорость отгрузки продукции более чем в пять раз.

Строительство современного производственного комплекса по отгрузке и паллетированию цементной продукции позволяет обеспечить бесперебойные поставки высококачественного цемента для реализации ключевых строительных проектов Карачаево-Черкесии и способствует социально-экономическому развитию региона.

АО «Кавказцемент» является крупнейшим производителем цемента на юге России. Производственная мощность предприятия составляет – 3,098 тыс., тонн цемента в год. Продукция предприятия – основа строительства ключевых объектов Юга России.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161128/kompleks_po_otgruzke_tsementa_otkryvaetsya_v_karachaevocherkesii_98349.html