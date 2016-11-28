Игру «Что? Где? Когда?» для ставропольских бизнесменов провел Алексей Блинов

Бизнесменов края проверили на «прочность». На днях для них в Ставрополе прошла серьезная интелектуальная игра «Что? Где? Когда?». Вел турнир двукратный обладатель «Хрустальной совы» и титула «Лучший капитан клуба» Алексей Блинов. Около сотни начинающих и опытных предпринимателей подверглись испытаниям.

Состав участников разделился на «взрослых» – это предприниматели, которые представляют крупные компании региона, и «новичков» бизнеса.

Практически с самого начала игры лидерские позиции заняла опытная команда игроков, но молодые предприниматели все же отобрали у них победу. Наградой за знания и упорство стал денежный сертификат на сто тысяч рублей.

Позже Алексей Блинов сравнил игру «Что? Где? Когда?» с предпринимательской деятельностью:

– Предприниматели, особенно молодые, нуждаются в некотором тренинге. «Что? Где? Когда?» – это своеобразное зеркало того, как бизнесмены чувствуют себя в своей среде. Во-первых, как в игре, так и в бизнесе, особое значение играет капитан и правильно подобранная команда. Во-вторых, предпринимательство – это тоже творчество, свершение открытий, умение взаимодействовать с информацией, анализировать ее в короткие сроки. Это как раз то, что в процессе игры прививается и развивается. Если команда удачно играет здесь, то ее, безусловно, ждет успех в бизнесе.Участие в таком интеллектуальном поединке не только позволило бизнесменам проверить эрудицию и логические способности, но и дало возможность расширить деловые контакты.

Эксперт также отметил высокий уровень подготовки всех участников турнира и сказал, что для таких сильных команд надо было готовить вопросы сложнее: ставропольские предприниматели предлагали много версий, было много выходов на правильные ответы, умело анализировали сложные вопросы в сжатое время.

Напомним, подобные мероприятия в Ставропольском крае становятся доброй традицией. В прошлом году ведущим интеллектуальной игры для предпринимателей стал магистр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы» Александр Друзь.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161128/igru_chto_gde_kogda_dlya_stavropolskikh_biznesmenov_provel_aleks_98383.html