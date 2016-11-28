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28 ноября 2016 г.

Игру «Что? Где? Когда?» для ставропольских бизнесменов провел Алексей Блинов

Бизнесменов края проверили на «прочность». На днях для них в Ставрополе прошла серьезная интелектуальная игра  «Что? Где? Когда?». Вел турнир двукратный обладатель «Хрустальной совы» и титула «Лучший капитан клуба» Алексей Блинов. Около сотни начинающих и опытных предпринимателей подверглись испытаниям. 

Состав участников разделился на «взрослых» – это предприниматели, которые представляют крупные компании региона, и «новичков» бизнеса.

Практически с самого начала игры лидерские позиции заняла опытная команда игроков, но молодые предприниматели все же отобрали у них победу. Наградой за знания и упорство стал денежный сертификат на сто тысяч рублей.

Позже Алексей Блинов  сравнил игру «Что? Где? Когда?» с предпринимательской деятельностью:

– Предприниматели, особенно молодые, нуждаются в некотором тренинге. «Что? Где? Когда?» – это своеобразное зеркало того, как бизнесмены чувствуют себя в своей среде. Во-первых, как в игре, так и в бизнесе, особое значение играет капитан и правильно подобранная команда. Во-вторых, предпринимательство – это тоже творчество, свершение открытий, умение взаимодействовать с информацией, анализировать ее в короткие сроки. Это как раз то, что в процессе игры прививается и развивается. Если команда удачно играет здесь, то ее, безусловно, ждет успех в бизнесе.Участие в таком интеллектуальном поединке не только позволило бизнесменам проверить эрудицию и логические способности, но и дало возможность расширить деловые контакты.

Эксперт также отметил высокий уровень подготовки всех участников турнира и сказал, что для таких сильных команд надо было готовить вопросы сложнее: ставропольские предприниматели предлагали много версий, было много выходов на правильные ответы, умело анализировали сложные вопросы в сжатое время.

Напомним, подобные мероприятия в Ставропольском крае становятся доброй традицией. В прошлом году ведущим интеллектуальной игры для предпринимателей стал магистр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы» Александр Друзь.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161128/igru_chto_gde_kogda_dlya_stavropolskikh_biznesmenov_provel_aleks_98383.html
Фотография к статье Игру «Что? Где? Когда?» для ставропольских бизнесменов провел Алексей Блинов
Игру «Что? Где? Когда?» для бизнесменов Ставрополья провел Алексей Блинов (в центре)
Игру «Что? Где? Когда?» для бизнесменов Ставрополья провел Алексей Блинов (в центре)
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