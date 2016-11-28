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28 ноября 2016 г.

I Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Дэги Багаева состоялся в Грозном

I Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Дэги Багаева состоялся в Грозном

Впервые в спорткомплексе «Олимпийский» состоялся Всероссийский турнир памяти легендарного человека, заслуженного тренера СССР и России Дэги Имрановича Багаева. Мероприятие началось с исполнения гимнов России и Чеченской Республики.

На торжественном открытии турнира присутствовали почетные гости, сыновья Дэги Имрановича, ветераны борьбы, которые с ним тренировались, его воспитанники и многие другие.

С приветственным словом перед гостями и участниками турнира выступил депутат Госдумы РФ почетный президент Федерации спортивной борьбы республики Адам Делимханов.

В течение двух соревновательных дней на грозненских борцовских коврах пальму первенства оспаривали более 250 борцов из разных уголков России.

Победителями Всероссийского турнира памяти Дэги Багаева стали: 57 кг – Рахим Адамов, 61кг – Ислам Дудаев (ЧР), 97 кг – Ахмед Батаев (ЧР) и до 125 кг – Адлан Ибрагимов (ЧР), 65 кг.- Рустам Гаймасов и 74 кг – Адам Хасиев (РД), 70кг – Малик Хожиков (Хасавюрт) и до 86 кг – Мухаммад Картоев (Ингушетия).

На турнире много теплых слов было сказано в адрес Дэги Багаева. В частности, трехкратный Олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы ЧР Бувайсар Сайтиев отметил:

– Это человек, который не нуждается в представлении, знакомый всем любителям спорта, достойный сын своего народа, который в самые трудные моменты тренировал наших спортсменов, завоевывал вместе с ними высокие мировые награды.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161128/i_vserossiyskiy_turnir_po_volnoy_borbe_pamyati_degi_bagaeva_sost_98348.html
Фотография к статье I Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Дэги Багаева состоялся в Грозном
I Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Дэги Багаева состоялся в Грозном
I Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Дэги Багаева состоялся в Грозном
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