В Махачкале состоялся Межрегиональный форум «Будущее России – в руках матерей». В его работе принял участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

На форум, проходивший в стенах столичного Дома дружбы, съехались представительницы всех субъектов СКФО, Москвы и ряда других городов страны – более 900 женщин, в том числе политики, общественные деятели, учёные, предприниматели. Обсуждались злободневные проблемы, требующие самого активного участия женщин во всех сферах государственной и общественной жизни. Особое внимание было уделено противодействию угрозе терроризма и экстремизма, вопросам гендерного равенства, защиты прав и законных интересов женщин, создания оптимальных условий для их профессионального, творческого и духовного развития, чему в современной России традиционно придается большое значение.

Приветствуя участниц форума, Рамазан Абдулатипов подчеркнул чрезвычайно важную роль женщины в семье. По его словам, женщина – это хранительница домашнего очага, а каждая семья, хранимая и оберегаемая ею, – не что иное, как частичка общества. То, как женщина воспитывает своих детей, какую атмосферу создает в доме, как налажен ею быт и досуг семьи, напрямую влияет на климат и здоровье общества в целом.

«Самые дорогие и святые понятия – Родина, мать – связаны с образом женщины. Женская мудрость передается из поколения в поколение, помогая сохранить самое ценное – семью, воспитание детей и духовно-нравственные ценности. Кто, как не женщина, обладающая интуицией и любовью, может вершить справедливый суд, уравновешивать порядок и хаос в современном мире? Наиболее известная и признанная роль женщины в обществе — это роль матери, жены. В дагестанских языках выражение «родной язык» дословно переводится как язык мамы. А поговорка гласит: лишенный отца – один раз сирота, лишенный матери – семь раз. Мать – это душа семьи, без нее потухает очаг и рушится дом. Не может быть слов пронзительнее, чем слова о матери. Неслучайно и в религии говорится, что рай находится под ногами матери», – заявил Рамазан Абдулатипов, сообщив, что в будущем году предполагается воздвигнуть в честь Матери памятник, на котором будут высечены слова великого поэта Расула Гамзатова «Берегите матерей!».

К присутствующим также обратилась член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко: «Все знают, что одной из основополагающих традиций, на которых всегда строилось общество на Северном Кавказе, было уважение к женщине. Она всегда стремится к миру, порядку и дает первые уроки нравственности детям. У нас социальное государство, где основополагающее значение уделяется традиционным ценностям».

Отвечая на вопросы журналистов по завершении работы форума, Валентина Петренко отметила: «Возможно, кто-то не осознает, насколько важное мероприятие состоялось сегодня. Мы прекрасно понимаем, что в современном мире самое главное – это, прежде всего, консолидация, понимание друг друга и объединение тех усилий, которые позволят обществу сделать серьезный, большой шаг навстречу политике, проводимой президентом России в сфере семьи, в целом материнства, отцовства и детства. Нам важно и то, что на Северном Кавказе, как нигде больше, почитается традиционная семья, где есть колоссальный опят воспитания детей, рождения их и сопровождения по жизни. Вместе с тем, есть масса проблем, которые необходимо решать, и это можно сделать как на всероссийском уровне, так и на региональном, соединив наши усилия. Я считаю, понимание этого – самая главная задача».

Кроме того, были озвучены слова признательности в адрес главы Дагестана: «Спасибо за то, что сегодня выстраивается новая политика не только в области экономического роста, в том числе промышленности, социальных аспектов, но и в области духовно-нравственного воспитания, понимания людьми своей важности и ответственности. Ведь это все положительное переносит и в семью».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161128/forum_buduschee_rossii__v_rukakh_materey_proveli_v_makhachkale_98362.html