«Фабрика талантов» собрала в Невинномысске более 400 вокалистов со всего Ставрополья

Представим себе, что изобрели прибор, умеющий измерять уровень песенного таланта. Так вот, во время прошедшего на базе невинномысского Дома культуры «Шерстяник» открытого краевого фестиваля вокального искусства «Фабрика талантов», умную машину непременно зашкалило бы! Сами цифры говорят о масштабе действа: всего выступило более 400 конкурсантов, компетентное жюри оценило более 200 представленнных номеров. Солисты и вокальные коллективы выступали в пяти возрастных категориях, в номинациях: академический вокал, народный вокал (фольклор, стилизация), эстрадный (джазовый) вокал, авторская песня.

И все же цифры – не главное. Главное – мастерство участников песенного праздника. Конкурсанты, в возрасте от пяти до семидесяти лет, вкладывали в исполняемые песни свою душу.

Отметим, «Фабрика талантов», организованная при поддержке министерства культуры Ставропольского края и содействии администрации и Думы города Невинномысска, проходила уже в третий раз. А значит, фестиваль доказал право на существование, в его «орбиту» вовлекается все большее и большее число вокалистов.

Компетентное, профессиональное жюри «Фабрики» возглавляла главный хормейстер государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры Наталья Коржова. В ходе фестиваля Наталья Алексеевна поделилась впечатлениями с корреспондентом «СП»:

– Посмотрите, как разительно отличаются прекрасные композиции, которые мы слышим со сцены «Фабрики талантов» от того, что видим на экране телевизора. Популяризация народного, академического вокала, авторской песни – эту свою задачу-максимум фестиваль выполняет на все сто процентов. В том числе и благодаря четкой, продуманной организации. И такое еще обстоятельство порадовало: на «Фабрику» приехало много больше вокалистов, чем было заявлено. Разве могли мы кому-то отказать? Будем слушать и оценивать всех!

Как рассказала Наталья Алексеевна, фестиваль ставит своей целью также поддержать хоры. Им сейчас нелегко: и в материальном плане, и в плане нехватки хормейстеров.

В первой половине «Фабрики» на сцену выходили дети-вокалисты и детские певческие коллективы. Жюри пришлось оценивать не только голос участников, но и их артистические данные. Вот в конце песни про «ежика с дырочкой в правом борку» юная конкурсантка на удивление похоже изображает жалобным свистом, как выходит воздух из бедного ежика. Вот при помощи костюма другая юная певица выходит из образа невзрачной лягушки и превращается в царевну…

Самое главное – каждый участник фестиваля, независимо от возраста, вполне сформировавшаяся в творческом плане личность. Примеры? Знакомьтесь – лауреат диплома второй степени «Фабрики талантов», шестилетняя Саша Третьякова из Невинномысска. Петь Александра начала чуть ли не раньше, чем говорить – в год! Ну а уже с трех лет стала заниматься вокалом серьезно. Классическое, народное, эстрадное пение – успевает ходить на занятия к трем преподавателям. А что делать, если все эти направления вокала Саше нравятся?

Да, перед жюри стояла непростая задача с выбором лучших из лучших. А ведь нужно было еще определить солиста либо коллектив, достойных гран-при конкурса. В итоге обладателем главной награды фестиваля стал хор народной песни «Млада Русь» (село Курсавка Андроповского района). Руководитель хора – Наталья Федорова. Ни жюри, на зрителей не мог оставить равнодушным романс «Не для меня», исполнненный курсавцами.

Завершился фестиваль, но через год для талантливых вокалистов всего края, для благодарных зрителей снова настанет долгожданный праздник. И еще. Говорят, в области культуры индустриальные термины неуместны. Но «Фабрика талантов», наверное, исключение. Более того, когда на церемонии награждения победителей заместитель главы администрации Невинномысска Татьяна Олешкевич пожелала «Фабрике» превратиться в крупный промышленный комплекс по выпуску талантов, зал эти слова встретил аплодисментами…

http://www.stapravda.ru/20161128/fabrika_talantov_sobrala_v_nevinnomysske_bolee_400_vokalistov_so_98358.html