Александра Полянская из Кисловодска стала лауреатом конкурса «Золотое перо России»

Недавно в Центральном Доме литераторов в Москве чествовали лауреатов Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Среди них была и кисловодчанка Александра Полянская. За цикл стихотворений Александру Станиславовну наградили орденом Есенинского союза «Золотая осень» и дипломом Московской городской организации Союза писателей России, а за переводы стихотворений с польского на русский – дипломом имени Шекспира Всемирного Союза писателей.

Наш корреспондент встретился с Александрой Полянской, чтобы узнать, каким был путь к национальному и даже международному признанию.

– Давайте начнем с переводов. Очевидно: чтобы переводить стихотворения нужно в совершенстве владеть языком оригинала. Откуда вы знаете польский?

– Я из семьи военнослужащего. Раннее детство прошло на Западной Украине, где многие говорят на смеси украинского и польского. Затем отца перевели в Западную группу советских войск. Семь лет я жила и училась в Польше. Когда в юности оказываешься в иной языковой среде, то очень быстро начинаешь понимать окружающих. Польский стал для меня как бы вторым родным. Порой я даже не осознавала: говорю на русском или на польском. Вернувшись Родину, продолжала читать польскую литературу. В Интернете завязалась переписка с польскими поэтами. Попробовала перевести несколько стихотворений. Авторам понравилось. Так сложился целый цикл переводов. За него меня и наградили. И не только дипломом имени Шекспира. В прошлом году меня включили в шорт-лист поэтического фестиваля «Эмигрантская лира – 2015». Но за дипломом надо было ехать в Брюссель и Париж. Такой возможности у меня не было.

– Из Польши вы переехали сразу в Кисловодск. Почему? Как сложилась ваша жизнь на Родине?

– Все просто – мои родители родом из Кисловодска. Здесь я с золотой медалью окончила школу и… по комсомольской путевке пошла служить в милицию. Работала в дежурной части и мечтала стать следователем. Но не состоялось, хотя я и окончила юридический факультет Кубанского госуниверситета. Работала юристом в различных предприятиях и организациях Кисловодска. И даже некоторое время в местном Белом доме.

– Теперь о второй награде. Орден Есенинского союза «Золотая осень» вам вручили за цикл стихотворений. Когда вы начали писать стихи?

– Я еще в юности письма подружкам писала в стихотворной форме, постоянно сочиняла для школьной стенгазеты. Продолжала сочинять и повзрослев. Писала под настроение – когда найдет. Значения своим стихам не придавала, складывала в стол. Но как-то, работая в администрации города, по заявлению поехала обследовать жилищные условия Станислава Подольского. Так я впервые въявь увидела настоящего поэта. Станислав Яковлевич к тому времени уже организовал в нашем городе литературную студию. Постепенно я стала ее завсегдатаем. Именно Подольский уговорил меня написать заявление на вступление в Союз писателей. Отправила в Москву заявление, подборку своих стихотворений и забыла… И вот в 2003-м году вышло постановление: меня приняли в Союз писателей России.

– Позвольте коснуться таинства вашего творчества. Когда, как и где вы пишите стихи?

– Почти всегда я работала сразу на двух работах. А дома – дети, муж инвалид первой группы – незрячий «афганец». Так что на стихи обычно оставался только кусочек ночи. Методично сочинять за письменным столом – это не для меня. Откуда-то находит мысль, рифма. Я стараюсь тут же ее записать. Поэтому предпочитаю писать от руки. До компьютера пока дойдешь, пока его включишь… Но в последнее время приходится работать на компьютере, потому что после инсульта мне трудно писать рукой.

– В вашем послужном списке много наград в самых разных литературных конкурсах. Что вас побудило в них участвовать?

– Однажды знакомый, прочитав мои коротенькие стихотворения, обмолвился: «Это же чистый Басе». Залезла в Интернет: почитала о японских трехстишьях хайку и их классике Басе. Узнала, что проходит международный конкурс его имени. Отправила свои трехстишья. Их перевели на японский, меня наградили дипломом. Вот и о конкурсе «Золотое перо Руси» узнала из Интернета. Отправила подборку стихотворений и подборку переводов. Спустя несколько месяцев получила извещение: вы стали лауреатом, приезжайте на награждение. Вот и отправилась в Москву. Утром пришла в ЦДЛ. Познакомилась с лауреатами других номинаций конкурса – поэтессой из Севастополя, писательницей из Казахстана. Затем с нами пообщались член жюри – известный телеведущий и ученый Николай Дроздов, а также поэт и композитор Михаил Ножкин. И началась торжественная церемония награждения…

– Что дальше? Получив такое признание, будете ли продолжать писать?

– Недавно я попробовала себя в прозе. Вычитала в Интернете, что проводится конкурс «Приключения в мире медицины». Написала несколько коротеньких зарисовок из жизни Кисловодской детской больницы. Отправила. Получила сообщение, что мои новеллы прошли в финал конкурса. А буквально на днях в Московском издательстве «Образ» вышел в свет мой новый сборник «Дождливый понедельник». Вот одно из стихотворений:

«Так за что ты меня упрекнешь в этот раз? Что опять нелюдим взгляд заплаканных глаз? Что молчу? Что кричу? Что сказать не хочу? Что без всяких надежд в твое сердце стучу?

http://www.stapravda.ru/20161128/aleksandra_polyanskaya_iz_kislovodska_stala_laureatom_konkursa_z_98352.html