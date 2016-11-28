Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
28 ноября 2016 г.

Александра Полянская из Кисловодска стала лауреатом конкурса «Золотое перо России»

Недавно в Центральном Доме литераторов в Москве чествовали лауреатов Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Среди них была и кисловодчанка Александра Полянская. За цикл стихотворений Александру Станиславовну наградили орденом Есенинского союза «Золотая осень» и дипломом Московской городской организации Союза писателей России, а за переводы стихотворений с польского на русский – дипломом имени Шекспира Всемирного Союза писателей.

Наш корреспондент встретился с Александрой Полянской, чтобы узнать, каким был путь к национальному и даже международному признанию.

– Давайте начнем с переводов. Очевидно: чтобы переводить стихотворения нужно в совершенстве владеть языком оригинала. Откуда вы знаете польский?

– Я из семьи военнослужащего. Раннее детство прошло на Западной Украине, где многие говорят на смеси украинского и польского. Затем отца перевели в Западную группу советских войск. Семь лет я жила и училась в Польше. Когда в юности оказываешься в иной языковой среде, то очень быстро начинаешь понимать окружающих. Польский стал для меня как бы вторым родным. Порой я даже не осознавала: говорю на русском или на польском. Вернувшись Родину, продолжала читать польскую литературу. В Интернете завязалась переписка с польскими поэтами. Попробовала перевести несколько стихотворений. Авторам понравилось. Так сложился целый цикл переводов. За него меня и наградили. И не только дипломом имени Шекспира. В прошлом году меня включили в шорт-лист поэтического фестиваля «Эмигрантская лира – 2015». Но за дипломом надо было ехать в Брюссель и Париж. Такой возможности у меня не было.

– Из Польши вы переехали сразу в Кисловодск. Почему? Как сложилась ваша жизнь на Родине?

– Все просто – мои родители родом из Кисловодска. Здесь я с золотой медалью окончила школу и… по комсомольской путевке пошла служить в милицию. Работала в дежурной части и мечтала стать следователем. Но не состоялось, хотя я и окончила юридический факультет Кубанского госуниверситета. Работала юристом в различных предприятиях и организациях Кисловодска. И даже некоторое время в местном Белом доме.

– Теперь о второй награде. Орден Есенинского союза «Золотая осень» вам вручили за цикл стихотворений. Когда вы начали писать стихи?

– Я еще в юности письма подружкам писала в стихотворной форме, постоянно сочиняла для школьной стенгазеты. Продолжала сочинять и повзрослев. Писала под настроение – когда найдет. Значения своим стихам не придавала, складывала в стол. Но как-то, работая в администрации города, по заявлению поехала обследовать жилищные условия Станислава Подольского. Так я впервые въявь увидела настоящего поэта. Станислав Яковлевич к тому времени уже организовал в нашем городе литературную студию. Постепенно я стала ее завсегдатаем. Именно Подольский уговорил меня написать заявление на вступление в Союз писателей. Отправила в Москву заявление, подборку своих стихотворений и забыла… И вот в 2003-м году вышло постановление: меня приняли в Союз писателей России.

– Позвольте коснуться таинства вашего творчества. Когда, как и где вы пишите стихи?

– Почти всегда я работала сразу на двух работах. А дома – дети, муж инвалид первой группы – незрячий «афганец». Так что на стихи обычно оставался только кусочек ночи. Методично сочинять за письменным столом – это не для меня. Откуда-то находит мысль, рифма. Я стараюсь тут же ее записать. Поэтому предпочитаю писать от руки. До компьютера пока дойдешь, пока его включишь… Но в последнее время приходится работать на компьютере, потому что после инсульта мне трудно писать рукой.

– В вашем послужном списке много наград в самых разных литературных конкурсах. Что вас побудило в них участвовать?

– Однажды знакомый, прочитав мои коротенькие стихотворения, обмолвился: «Это же чистый Басе». Залезла в Интернет: почитала о японских трехстишьях хайку и их классике Басе. Узнала, что проходит международный конкурс его имени. Отправила свои трехстишья. Их перевели на японский, меня наградили дипломом. Вот и о конкурсе «Золотое перо Руси» узнала из Интернета. Отправила подборку стихотворений и подборку переводов. Спустя несколько месяцев получила извещение: вы стали лауреатом, приезжайте на награждение. Вот и отправилась в Москву. Утром пришла в ЦДЛ. Познакомилась с лауреатами других номинаций конкурса – поэтессой из Севастополя, писательницей из Казахстана. Затем с нами пообщались член жюри – известный телеведущий и ученый Николай Дроздов, а также поэт и композитор Михаил Ножкин. И началась торжественная церемония награждения…

– Что дальше? Получив такое признание, будете ли продолжать писать?

– Недавно я попробовала себя в прозе. Вычитала в Интернете, что проводится конкурс «Приключения в мире медицины». Написала несколько коротеньких зарисовок из жизни Кисловодской детской больницы. Отправила. Получила сообщение, что мои новеллы прошли в финал конкурса. А буквально на днях в Московском издательстве «Образ» вышел в свет мой новый сборник «Дождливый понедельник». Вот одно из стихотворений:

«Так за что ты меня упрекнешь в этот раз?

Что опять нелюдим взгляд заплаканных глаз?

Что молчу? Что кричу? Что сказать не хочу?

Что без всяких надежд в твое сердце стучу?

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161128/aleksandra_polyanskaya_iz_kislovodska_stala_laureatom_konkursa_z_98352.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Культура
«Фабрика талантов» собрала в Невинномысске более 400 вокалистов со всего Ставрополья
Александра Полянская из Кисловодска стала лауреатом конкурса «Золотое перо России»
День казачки отметят в ставропольской филармонии 4 декабря
Мир в ограничении, древо познания и много всего удивительного – на выставке «Инсталляция»
Очередная встреча «От всей души» состоялась в Доме офицеров Ставрополя
Кисловодск
Дату и время свадьбы ставропольцы смогут выбрать на портале госуслуг
В Кисловодске проверили качество домов для переселенцев
Строительство тренировочной площадки к Чемпионату мира по футболу начато в Кисловодске
В Кисловодске из нелегального такси выпал пассажир
Родители умершего призывника добились получения социальной поддержки только через суд

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!