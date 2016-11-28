30 миллионов рублей выделили на восстановление Ставрополья после стихии
Проект поправок в краевой закон о бюджете на 2016 год утвержден на внеочередном заседании правительства края, которое провел губернатор Владимир Владимиров.
Как сообщила заместитель министра финансов Ставрополья Ирина Маркасьян, уточненный объем расходов составит 87,8 миллиарда рублей с ростом 236,4 миллиона рублей, доходов – 79,8 миллиарда рублей. Размер бюджетного дефицита при этом не изменится. Увеличение доходов сложилось из дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, в том числе в части возмещения затрат на развитие инфраструктуры региональных индустриальных парков и роста собственных налоговых и неналоговых поступлений региона.
Фото пресс-службы губернатора СК