30 миллионов рублей выделили на восстановление Ставрополья после стихии

Проект поправок в краевой закон о бюджете на 2016 год утвержден на внеочередном заседании правительства края, которое провел губернатор Владимир Владимиров.

Как сообщила заместитель министра финансов Ставрополья Ирина Маркасьян, уточненный объем расходов составит 87,8 миллиарда рублей с ростом 236,4 миллиона рублей, доходов – 79,8 миллиарда рублей. Размер бюджетного дефицита при этом не изменится. Увеличение доходов сложилось из дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, в том числе в части возмещения затрат на развитие инфраструктуры региональных индустриальных парков и роста собственных налоговых и неналоговых поступлений региона.

http://www.stapravda.ru/20161128/30_millionov_rubley_vydelili_na_vosstanovlenie_stavropolya_posle_98364.html