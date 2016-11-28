Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
28 ноября 2016 г.

30 миллионов рублей выделили на восстановление Ставрополья после стихии

На внеочередном заседании правительства края

Проект поправок в краевой закон о бюджете на 2016 год утвержден на внеочередном заседании правительства края, которое провел губернатор Владимир Владимиров.

Как сообщила заместитель министра финансов Ставрополья Ирина Маркасьян, уточненный объем расходов составит 87,8 миллиарда рублей с ростом 236,4 миллиона рублей, доходов – 79,8 миллиарда рублей. Размер бюджетного дефицита при этом не изменится. Увеличение доходов сложилось из дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, в том числе в части возмещения затрат на развитие инфраструктуры региональных индустриальных парков и роста собственных налоговых и неналоговых поступлений региона.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161128/30_millionov_rubley_vydelili_na_vosstanovlenie_stavropolya_posle_98364.html
Фотография к статье 30 миллионов рублей выделили на восстановление Ставрополья после стихии
На внеочередном заседании правительства края
На внеочередном заседании правительства края
Фото пресс-службы губернатора СК
Закрыть
Бюджет Ставропольского края 2017 (ссылки по теме)
«Шлагбаум» для черного передела ставропольской земли
Ставропольские депутаты поддержали продление нулевой налоговой ставки для ИП на УСН и патентах
На развитие АПК в бюджете Ставрополья на 2017 год заложено свыше 6 млрд рублей
Работа над бюджетом Ставропольского края будет продолжена
Публичные слушания по бюджету: Как Ставрополью сократить госдолг
Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Ставропольского края на 2017 год
Публичные слушания по проекту бюджета Ставрополья на 2017 год запланировали на 10 ноября
Правительство Ставропольского края утвердило проект бюджета на 2017-й год
Сумма налоговых поступлений в бюджет Ставропольского края превысила 37 миллиардов рублей
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Правительство Ставропольского края (ПСК)
30 миллионов рублей выделили на восстановление Ставрополья после стихии
Министр труда и соцзащиты Ставрополья Иван Ульянченко об основных задачах ведомства
Вопросы законодательства в сфере недропользования обсудили в правительстве Ставрополья
На Ставрополье ужесточают контроль за госзакупками
Взнос на капремонт в Ставропольском крае останется на прежнем уровне
Экономика
Комплекс по отгрузке цемента открывается в Карачаево-Черкесии
Беларусь – один из самых стабильных уголков планеты, открытый для добрых гостей
Ставропольпромстройбанк прокредитовал ставропольского дистрибьютора торговой марки «Нестле»
Ставрополье в десятке самых трезвых регионов страны
«Шлагбаум» для черного передела ставропольской земли
Ставропольский край
Результаты игр 4 тура чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужчин
Молочное животноводство сможет получить господдержку в Ставропольском крае
Основной объем говядины на Ставрополье производится в личных подсобных хозяйствах
Госуслуги по Интернету становятся все более востребованными у аграриев
Ставропольский школьник и президент Путин обсудили границы России

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!