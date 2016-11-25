Фотография к статье Юные ставропольские каратисты вернулись с наградами из Новороссийска
Юные ставропольские каратисты вернулись с наградами из Новороссийска
Юные спортсмены нашего края успешно выступили в Новороссийске на открытом первенстве города по всестилевому каратэ. Костяк нашей сборной составили представители ДЮСШ Минеральных Вод, двое из которых стали медалистами. В дисциплине «полный контакт» Алексей Скорик выиграл «золото», а Алиасхаб Шахрудинов стал бронзовым призером.
Кроме спортсменов Ставрополья в соревнованиях участвовали каратисты Дагестана и Краснодарского края.
http://www.stapravda.ru/20161125/yunye_stavropolskie_karatisty_vernulis_s_nagradami_iz_novorossiy_98341.html
Выбор читателей
фото: /www.minsport.ru