Юные ставропольские каратисты вернулись с наградами из Новороссийска

Юные спортсмены нашего края успешно выступили в Новороссийске на открытом первенстве города по всестилевому каратэ. Костяк нашей сборной составили представители ДЮСШ Минеральных Вод, двое из которых стали медалистами. В дисциплине «полный контакт» Алексей Скорик выиграл «золото», а Алиасхаб Шахрудинов стал бронзовым призером.

Кроме спортсменов Ставрополья в соревнованиях участвовали каратисты Дагестана и Краснодарского края.

http://www.stapravda.ru/20161125/yunye_stavropolskie_karatisty_vernulis_s_nagradami_iz_novorossiy_98341.html