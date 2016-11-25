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25 ноября 2016 г.

В Ставрополе прошел чемпионат СКФО по пауэрлифтингу

В Ставрополе прошел чемпионат СКФО по пауэрлифтингу

В спортзале ставропольского Института Дружбы народов Кавказа прошел открытый чемпионат ЮФО по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям, в котором состязались более 150 участников. Чемпионами округа стали четверо дебютантов соревнований.

В главном аграрном вузе края этот вид спорта необыкновенно популярен не только среди студентов-юношей, но и представительниц прекрасного пола. Во многом увлечению пауэрлифтингом будущие аграрии обязаны титулованному тренеру, настоящему мастеру своего дела — Нине Мухортовой. Вот и на этот раз она сумела подготовить команду СтГАУ так, что даже дебютанты взошли на верхнюю ступень пьедестала почета.

В их числе первокурсница Елена Зубова; студентка 4-го курса Елена Затонская и второкурсник Кирилл Колесников (оба выполнили норматив кандидата в мастера спорта); второкурсница Юлия Аксенова и Николай Коршунов, выполнивший норматив мастера спорта в дивизионе «профессионалы», а также третьекурсник Вячеслав Скрынников.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161125/v_stavropole_proshel_chempionat_skfo_po_pauerliftingu_98345.html
Фотография к статье В Ставрополе прошел чемпионат СКФО по пауэрлифтингу
В Ставрополе прошел чемпионат СКФО по пауэрлифтингу
В Ставрополе прошел чемпионат СКФО по пауэрлифтингу
Фото предоставлено пресс-службой СтГАУ
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