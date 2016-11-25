В Ставрополе прокуратура нашла бесхозную подстанцию

Прокуратура Промышленного района, проверяя исполнение законодательства в сфере электроэнергетики и муниципальной собственности, нашла в Ставрополе на улице Тухачевского… бесхозную трансформаторную подстанцию № 396. Комитет городского хозяйства администрации Ставрополя не знал, что такой объект имеется и, естественно, и на учет его не поставил.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района, руководителю этого комитета внесено представление об устранении нарушений закона.

http://www.stapravda.ru/20161125/v_stavropole_prokuratura_nashla_beskhoznuyu_podstantsiyu_98335.html