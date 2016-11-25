Присвоила 221 тысячу / «Ставропольская правда» от 25 ноября 2016 г.
В Ставрополе кассир присвоила 221 тысячу рублей из кассы СГРЦ
Прокуратурой Промышленного района Ставрополя направлено в суд уголовное дело по обвинению кассира участка № 11 Ставропольского городского расчетного центра в присвоении денег. 221000 рублей она просто взяла из кассы СГРЦ.
Максимальное наказание по этой статье УК – ограничение свободы на срок до 2 лет, отметили в прокуратуре.
http://www.stapravda.ru/20161125/v_stavropole_kassir_prisvoila_221_tysyachu_rubley_iz_kassy_sgrts_98328.html
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