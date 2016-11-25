В Ставрополе кассир присвоила 221 тысячу рублей из кассы СГРЦ

Прокуратурой Промышленного района Ставрополя направлено в суд уголовное дело по обвинению кассира участка № 11 Ставропольского городского расчетного центра в присвоении денег. 221000 рублей она просто взяла из кассы СГРЦ.

Максимальное наказание по этой статье УК – ограничение свободы на срок до 2 лет, отметили в прокуратуре.

http://www.stapravda.ru/20161125/v_stavropole_kassir_prisvoila_221_tysyachu_rubley_iz_kassy_sgrts_98328.html