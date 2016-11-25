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25 ноября 2016 г.

Ставропольский школьник и президент Путин обсудили границы России

«Я знаю все границы, все контуры стран», похвастался ставропольский школьник Мирослав Оскирко Президенту РФ Владимиру Путину

«Я знаю все границы, все контуры стран», – похвастался школьник из Малой Джалги Мирослав Оскирко Президенту РФ Владимиру Путину 24 ноября во время церемонии вручения премии Русского географического общества, которая проходила в Кремле. На эту встречу ребенка пригласили за особые заслуги – большие познания в географии.

За диалогом В. Путина и Мирослава наблюдала вся страна в вечернем выпуске новостей Первого канала. Владимир Владимирович также спросил у молодого человека, где закачиваются границы России. Мирослав взялся было отвечать на вопрос (начал правильно), но глава государства прервал его речь: «Границы России нигде не заканчиваются».

Пока Мирослав вместе со своей мамой Натальей был на полпути домой, корреспонденту «СП» удалось пообщаться с его бабушкой Валентиной Дроздовой. Она поделилась: когда увидела внука в выпуске «Новостей», от радости не смогла сдержать слез. Как оказалось, Мирослав очень любит учиться. Ему интересна не только география, юный гений ходит на дзюдо, увлекается танцами. Успехи Мирослава – это, конечно, заслуга его родителей, сельских учителей Натальи и Геннадия.

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161125/stavropolskiy_shkolnik_i_prezident_putin_obsudili_granitsy_rossi_98333.html
Фотография к статье Ставропольский школьник и президент Путин обсудили границы России
«Я знаю все границы, все контуры стран», похвастался ставропольский школьник Мирослав Оскирко Президенту РФ Владимиру Путину
«Я знаю все границы, все контуры стран», похвастался ставропольский школьник Мирослав Оскирко Президенту РФ Владимиру Путину
Кадр из выпуска «Новостей» 1 канала (www.1tv.ru)
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