Ставропольский школьник и президент Путин обсудили границы России

«Я знаю все границы, все контуры стран», – похвастался школьник из Малой Джалги Мирослав Оскирко Президенту РФ Владимиру Путину 24 ноября во время церемонии вручения премии Русского географического общества, которая проходила в Кремле. На эту встречу ребенка пригласили за особые заслуги – большие познания в географии.

За диалогом В. Путина и Мирослава наблюдала вся страна в вечернем выпуске новостей Первого канала. Владимир Владимирович также спросил у молодого человека, где закачиваются границы России. Мирослав взялся было отвечать на вопрос (начал правильно), но глава государства прервал его речь: «Границы России нигде не заканчиваются».

Пока Мирослав вместе со своей мамой Натальей был на полпути домой, корреспонденту «СП» удалось пообщаться с его бабушкой Валентиной Дроздовой. Она поделилась: когда увидела внука в выпуске «Новостей», от радости не смогла сдержать слез. Как оказалось, Мирослав очень любит учиться. Ему интересна не только география, юный гений ходит на дзюдо, увлекается танцами. Успехи Мирослава – это, конечно, заслуга его родителей, сельских учителей Натальи и Геннадия.

http://www.stapravda.ru/20161125/stavropolskiy_shkolnik_i_prezident_putin_obsudili_granitsy_rossi_98333.html