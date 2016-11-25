Фото: из архива газеты «СП»

Минсельхоз России составил рейтинг ведущих производителей мяса птицы по итогам десяти месяцев.

В целом по стране производство продукции птицеводства увеличилось на 147 тысяч тонн, или более чем на три процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в итоге 4,6 миллиона тонн. Максимальный прирост курятины обеспечили пять регионов страны. В их числе Брянская, Пензенская, Ростовская, Московская области и Ставропольский край.

http://www.stapravda.ru/20161125/stavropole__v_chisle_veduschikh_proizvoditeley_kuryatiny_98330.html