Фотография к статье Ставрополье – в числе ведущих производителей курятины
Фото: из архива газеты «СП»
Производство мяса птицы
Минсельхоз России составил рейтинг ведущих производителей мяса птицы по итогам десяти месяцев.
В целом по стране производство продукции птицеводства увеличилось на 147 тысяч тонн, или более чем на три процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в итоге 4,6 миллиона тонн. Максимальный прирост курятины обеспечили пять регионов страны. В их числе Брянская, Пензенская, Ростовская, Московская области и Ставропольский край.