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Ставрополье – в числе ведущих производителей курятины

Производство мяса птицы
Фото: из архива газеты «СП»

Минсельхоз России составил рейтинг ведущих производителей мяса птицы по итогам десяти месяцев.

В целом по стране производство продукции птицеводства увеличилось на 147 тысяч тонн, или более чем на три процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в итоге 4,6 миллиона тонн. Максимальный прирост курятины обеспечили пять регионов страны. В их числе Брянская, Пензенская, Ростовская, Московская области и Ставропольский край.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161125/stavropole__v_chisle_veduschikh_proizvoditeley_kuryatiny_98330.html
Фотография к статье Ставрополье – в числе ведущих производителей курятины
Фото: из архива газеты «СП»
Производство мяса птицы
Производство мяса птицы
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