Собираемость взносов на капремонт в Ставрополе на спецсчетах составляет 90 процентов

Жильцы многоквартирных домов, выбравшие для накопления денег на капитальный ремонт так называемые специальные счета, копят средства более дисциплинированно, констатируют в Ставропольском городском расчетном центре. Собираемость взносов у спецсчетчиков, по данным СГРЦ, в этом году достигла уровня почти в 90 процентов.

Медленнее жителями Ставрополя наполняется «общий котел»: уровень собираемости средств, которые аккумулируются на счетах регионального оператора, за январь-октябрь 2016 года составил 76,2 процента. В расчетном центре отдельно указывают на явную пассивность по оплате взносов юридических лиц, владеющих нежилыми помещениями в многоквартирных домах. По ним собираемость не превышает 23 процентов.

Оценка проводилась по многоквартирным домам, обслуживаемым в краевом центре СГРЦ. Как уже писала «СП», таких домов большинство.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161125/sobiraemost_vznosov_na_kapremont_v_stavropole_na_spetsschetakh_s_98346.html