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25 ноября 2016 г.

Собираемость взносов на капремонт в Ставрополе на спецсчетах составляет 90 процентов

Копилка

Жильцы многоквартирных домов, выбравшие для накопления денег на капитальный ремонт так называемые специальные счета, копят средства более дисциплинированно, констатируют в Ставропольском городском расчетном центре. Собираемость взносов у спецсчетчиков, по данным СГРЦ, в этом году достигла уровня почти в 90 процентов.  

Медленнее жителями Ставрополя наполняется  «общий котел»: уровень собираемости средств, которые аккумулируются на счетах регионального оператора, за январь-октябрь 2016 года составил 76,2 процента. В расчетном центре отдельно указывают на явную пассивность по оплате взносов юридических лиц, владеющих нежилыми помещениями в многоквартирных домах. По ним собираемость не превышает 23 процентов.

Оценка проводилась по многоквартирным домам, обслуживаемым в краевом центре СГРЦ. Как уже писала  «СП», таких домов большинство. 

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161125/sobiraemost_vznosov_na_kapremont_v_stavropole_na_spetsschetakh_s_98346.html
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