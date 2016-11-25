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25 ноября 2016 г.

Платить за отопление жителям Ставрополя можно в рассрочку

Коммунальные платежи

Традиционно в холодное время года платежки за жилищно-коммунальные услуги заметно тяжелеют. Немалая доля в оплате приходится на тепло. И к сожалению, не всякий семейный бюджет  может легко справиться с возросшей нагрузкой. Напоминаем, что жители Ставрополя могут платить за отопление в рассрочку, что подразумевает погашение платежей частями, посильными для владельцев жилья. Начисление пени в данном случае исключается. 

В частности, жители многоквартирных домов могут оформить такую схему платежей в Ставропольском городском расчетном центре. У него как агента городской «Теплосети» есть право заключать с потребителями соответствующие соглашения. Однако в СГРЦ особо подчеркивают, что такая возможность предоставляется горожанам исключительно в заявительном порядкеЧтобы оформить рассрочку, достаточно обратиться в ближайший участок СГРЦ с соответствующим заявлением. Телефоны и адреса можно найти в платежных документах.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161125/platit_za_otoplenie_zhitelyam_stavropolya_mozhno_v_rassrochku_98347.html
Ставропольский городской расчетный центр (СГРЦ) (ссылки по теме)
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