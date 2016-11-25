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25 ноября 2016 г.

Памятник жертвам Холокоста открыли в ставропольском селе Серафимовском

В селе Серафимовском Арзгирского района 24 ноября открыт памятник жертвам Холокоста.

В сентябре 1942 года пособники нацистов расстреляли и сбросили в колодец эвакуированных евреев около села Серафимовского. В государственном архиве Ставропольского края отсутствуют сведения об этой трагедии. Однако благодаря усилиям внештатного автора «Ставропольской правды» Анатолия Карнауха удалось разыскать очевидцев этой трагедии и установить имена погибших. Не всех, но многих.

На открытии памятника, который установлен в рамках реализации проекта «Вернуть достоинство» Российского еврейского конгресса, присутствовали представители регионального еврейского конгресса, ветераны, жители села, представители муниципальных властей и школьники. Они почтили минутой молчания память безвинных жертв, дети запустили в небо белые и красные шары.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161125/pamyatnik_zhertvam_kholokosta_otkryli_v_stavropolskom_sele_seraf_98340.html
Фотография к статье Памятник жертвам Холокоста открыли в ставропольском селе Серафимовском
Памятник жертвам Холокоста в селе Серафимовском Арзгирского района
Памятник жертвам Холокоста в селе Серафимовском Арзгирского района
Фото: Анатолий КАРНАУХ
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