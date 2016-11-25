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25 ноября 2016 г.
От всей души / «Ставропольская правда» от 25 ноября 2016 г.

Очередная встреча «От всей души» состоялась в Доме офицеров Ставрополя

Главным героем очередной удивительной встречи стали фронтовик-разведчик Николай Сергеевич Барсуков и его друзья

В Ставропольском гарнизонном Доме офицеров есть замечательная традиция, насчитывающая уже много лет. Заслуженный работник культуры РФ Татьяна Даниелян проводит здесь встречи молодежи с нашими земляками-ветеранами войны, труда и Вооруженных сил.

И каждая новая программа с ностальгическим названием «От всей души» не похожа на предыдущую. Притягателен и сам формат общения, когда вместо копирования безликих иностранных «квестов» и «флешмобов» идет живое общение по образцу телепрограммы, собиравшей в свое время у экранов миллионы зрителей. Главным героем очередной удивительной встречи стали фронтовик-разведчик Николай Сергеевич Барсуков и его друзья, прошедшие через горнило Великой Отечественной. Наши земляки с непростыми судьбами, из поколения победителей, и сегодня служат для молодежи ярким примером общественного служения в деле военно-патриотического воспитания. Завершила мероприятие концертная программа. Никого не оставили равнодушными выступления военного барда, начальника Дома офицеров Александра Филипенко, кадетов-ермоловцев казачьих классов. Героям вечера дарили цветы и подарки, их чествовали на сцене, им посвящали песни и стихи.

 

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161125/ocherednaya_vstrecha_ot_vsey_dushi_sostoyalas_v_dome_ofitserov_s_98320.html
Фотография к статье Очередная встреча «От всей души» состоялась в Доме офицеров Ставрополя
Главным героем очередной удивительной встречи стали фронтовик-разведчик Николай Сергеевич Барсуков и его друзья
Главным героем очередной удивительной встречи стали фронтовик-разведчик Николай Сергеевич Барсуков и его друзья
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