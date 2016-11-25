В канун Дня матери в Невинномысске депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева подарила многодетной семье Ирины и Николая Астафуровых сертификат на покупку двухкамерного холодильника. Депутат пожелала дружной ячейке общества, в которой пятеро детей, счастья, здоровья и благополучия.

Глава семьи Николай – индивидуальный предприниматель. Супруга Ирина работает педагогом дополнительного образования по хореографии в детском саду № 22 «Гамма». Детские танцевальные коллективы под ее руководством неоднократно становились призерами городских конкурсов.

Старшие дочери Полина и Дарья уже замужем. Сыновья Павел – первокурсник Невинномысского химического колледжа, Андрей – пятиклассник, они старательные и ответственные ребята. Младшая дочь Камилла учится в четвертом классе, успевает по всем предметам, увлекается баскетболом и шахматами, занимается в кружке спортивного туризма.

Как рассказали в администрации Невинномысска, семья Астафуровых принимает активное участие в жизни школы, помогает в организации классных и внеурочных мероприятий.

Завершающим аккордом встречи многодетной семьи с депутатом стало общее фото на память.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161125/novyy_kholodilnik_dlya_druzhnoy_semi_iz_nevinnomysska__v_podarok_98343.html