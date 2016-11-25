На это «Древо познания» буквально натыкаешься, входя в зал: причудливо распахнувшая металлические «руки» опора при малейшем прикосновении вертится вокруг своей оси, и страницы подвешенных на ней книг развеваются от этого легкого движения...

В другом углу совершенно сбивает с толку поистине фантастического облика «Рыба планеты Железяка», каркасом которой послужила обыкновенная кухонная терка, нарочно подкопченная на огне, с плавниками из старых погнутых вилок. Зато с сюжетом «Гнев», наоборот, все вполне ясно: осколки белой тарелки живописно разбросаны по красному полю, кто-то здорово злился, с размаху швыряя ни в чем не повинную посуду... А как очаровательно мил вон тот забавный деревянный «Рубаноид», все части тела которого и в самом деле сложены из... рубанков. Где-то же надо было насобирать в таком количестве эти инструменты. Все это и многое другое открывается удивленному взору посетителя, оказавшегося словно в каком-то ином – параллельном? – мире вещей.

Как сообщалось ранее, Ставропольский региональный союз дизайнеров представил ставшую традиционной ежегодную выставку в жанре инсталляции. Вновь в экспозиционном зале детской художественной школы Ставрополя собрались ценители, знатоки и просто интересующиеся, чтобы увидеть, как всегда, оригинальные, ни на чьи не похожие, порой весьма экстравагантные творения. В этом году экспозицию посвятили 25-летию Союза дизайнеров России. Он на пять лет старше регионального младшего брата, созданного несколькими ставропольскими дизайнерами, уже входившими на тот момент в общероссийский. Кстати, совсем скоро, 5 декабря, в Москве торжественно откроется юбилейная Всероссийская выставка, в которой будут представлены и многие ставропольские авторы.

Вновь, как и в прежние годы, экспозиция «Инсталляция», безусловно, стала заметным, ожидаемым, вызывающим дискуссии событием художественной жизни края. Вообще, само это направление в изобразительном искусстве неизменно привлекает внимание благодаря необычности творческих приемов, выбора исходных материалов и способов обращения к зрительскому глазу, уму и сердцу. Главный вдохновитель мероприятия председатель краевого Союза дизайнеров Юрий Бударин явно доволен результатами усилий коллег по цеху: здесь не просто есть что посмотреть, чему удивиться, но есть над чем поразмыслить! А то, что дизайнеры – народ думающий, давно понятно. Ну и еще, конечно, обладающий хорошим чувством юмора и художественным вкусом. Согласитесь, сочетание замечательное.

Вошедший в мировой обиход около ста лет назад термин «инсталляция» произошел от английского глагола to install (устанавливать) и отражает главный принцип жанра, который не рисуют, не пишут, а именно устанавливают, формируют. Под руками мастеров возникают пространственные композиции из различных элементов – бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов. Через необычные, нередко прямо-таки странные сочетания вполне обычных вещей художник открывает нам некие новые, то философски-символические, то незатейливо-прикольные образы и смыслы. В этом главная особенность и глубинное эстетическое содержание инсталляции. (Настоящей как искусство, а не как средство эпатировать публику.) Глядя на такие работы, начинаешь невольно чувствовать... материальность мысли. А самые что ни на есть простые предметы вдруг открывают двойной, тройной подтекст.

– Выставка отличается от предыдущих и количественно, и качественно, – говорит Юрий Бударин. – Больше сорока работ на ней никогда не бывало, а сейчас 65, да и участников более 70 авторов, поскольку есть коллективные композиции. Приятно, что вновь присутствуют творения студентов всех наших профильных вузов и училищ. Вообще, вызывает удовлетворение, что с каждым годом понятие об инсталляции у земляков-современников все глубже, думаю, в этом немало и нашей заслуги. Когда-то у истоков жанра на Ставрополье стояли всего человек пять-шесть, а теперь поглядите...

Как никто, мастерски владеет неписаными законами размещения таких экспозиций их бессменный куратор Александр Ковалев, умеющий представить новое собрание как некий любопытный перфоманс, среди которого хочется бродить, поражаться, восхищаться, задавать вопросы... Остается лишь в очередной раз посетовать на отсутствие у Союза дизайнеров собственного выставочного зала, хотя в год они проводят более десяти акций. Серьезная проблема, решить которую союзу в одиночку вряд ли по силам. Между тем дизайн – богатейшая предметная культура, которая задевает, по сути, все сферы жизни, от текстиля до автотранспорта, от интерьера до окружающей среды... И не худо было бы дать ей больше возможностей проявить себя эстетически. А то вот нынче, к примеру, мы не увидим другой оригинальной дизайнерской экспозиции – знаков и логотипов, для этого успешного многолетнего проекта нет подходящего пространства, а потому дизайнеры ограничиваются распространением каталогов. Увы!

Впрочем, сами они ни на что не жалуются. Наоборот, полны энтузиазма. К юбилею регионального союза в следующем году хотят еще много чего провести. Как признался Ю. Бударин, очень рассчитывают показать себя в большом известном зале в Ставрополе, разумеется, при поддержке министерства культуры края. Союз действительно здорово подрос, в нем немало авторов – лауреатов престижных фестивалей, в том числе международных. Работы у многих масштабные, требующие пространства, в котором можно прозвучать достойно.

– Радостно находиться в такой замечательной творческой атмосфере, – поделилась впечатлением начальник отдела искусства и музеев министерства культуры СК Оксана Восковец. – Каждый раз поражаюсь нестандартному взгляду на вещи, которым отличаются наши дизайнеры. Конечно, приятно и активное участие молодежи в этом очень интересном проекте. Хочется сказать спасибо за удовольствие видеть все это и пожелать дизайнерам одного: продолжайте нас удивлять и дальше!

Что ж, ставропольскими дизайнерами действительно накоплен богатый опыт в освоении самых смелых направлений современного искусства. И выставка подтверждает это наглядно, ярко, симпатично. Среди ее участников немало известных имен: в очередной раз порадовали свежими идеями Василий Чуйков, Наталья и Анна Дмитриенко... Очень интересно смогли заявить о себе и новые их соратники – студенты профильных учебных заведений. С дизайнерами вместе так увлекательно открывать для себя новые грани окружающего мира, разгадывать скрытые в обыденном истины. Не случайно одна из композиций так и называется «Истина»: подчеркнутая внешняя простота триптиха – старый массивный замок на калитке, в центре – блестящая голубоглазая рыбка, справа – созвездие всевозможных ключей, а все это вместе словно задает нам задачку явно со многими неизвестными...

http://www.stapravda.ru/20161125/mir_v_ogranichenii_drevo_poznaniya_i_mnogo_vsego_udivitelnogo__n_98242.html