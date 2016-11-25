Когда выплачивают зарплату?

– Скажите, действительно что-то поменялось в сроках выплаты заработной платы?

– В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц. Даты выплаты устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. С учетом последних изменений в указанную статью теперь заработная плата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. За невыполнение этого требования введена административная ответственность – предупреждение или административный штраф на должностных лиц в размере от 10 до 25 тыс. рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

– Работник во время ежегодного оплачиваемого отпуска заболел. Продлевать отпуск он отказывается. Что в данной ситуации предпринять?

– В этом случае, согласно статье 124 Трудового кодекса, срок возвращения работника из отпуска автоматически продлевается на соответствующее количество дней либо оставшаяся часть отпуска переносится на другой срок.

– Что должен предпринять работодатель при несчастном случае на производстве?

– В соответствии со статьей 228 Трудового кодекса работодатель обязан немедленно обеспечить оказание первой помощи пострадавшему, при необходимости доставить его в медицинскую организацию, принять меры по предотвращению аварийных или иных чрезвычайных ситуаций. Кроме этого попытаться сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, или зафиксировать (фото, видео и др.), проинформировать о несчастном случае уполномоченные организации, а также родственников пострадавшего.

Подготовлено специа-листами министерства труда и социальной защиты населения СК

http://www.stapravda.ru/20161125/kogda_vyplachivayut_zarplatu_98321.html