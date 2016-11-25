Госуслуги по Интернету становятся все более востребованными у аграриев

Минсельхоз Ставрополья инициировал прямой видеомост с коллегами из Рязанской области, где уже два года реализуется пилотный проект по оказанию госуслуг крестьянам в электронном виде.

Специалисты областного минсельхоза поделились опытом обработки документов в сети, взаимодействия с кредитными и другими организациями, работающими на АПК. В последнее время и минсельхоз Ставрополья все активнее переходит на новый, электронный формат общения с аграриями, госуслуги по Интернету становятся все более востребованными. Для подачи документов на получение господдержки, постановки сельхозтехники на учет и для других нужд, ранее требовавших личного визита в агроведомство, теперь достаточно обратиться в ближайший МФЦ. Активность налицо: если за девять месяцев от аграриев поступило всего одиннадцать пакетов документов, то в ноябре – уже двести.

http://www.stapravda.ru/20161125/gosuslugi_po_internetu_stanovyatsya_vse_bolee_vostrebovannymi_u__98339.html