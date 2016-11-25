Главой Александровского района снова избрана Любовь Маковская

В конкурсе на должность главы приняли участие три претендента. По решению конкурсной комиссии в Совет района были представлены кандидатуры нынешней главы администрации района Любови Маковской и одного из ее заместителей.

Главой Александровского района единогласно была избрана Л. Маковская. Ее поздравили заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата ПСК О. Прудникова, полномочный представитель губернатора в муниципальном образовании А. Нагаев, депутаты.

http://www.stapravda.ru/20161125/glavoy_aleksandrovskogo_rayona_snova_izbrana_lyubov_makovskaya_98331.html