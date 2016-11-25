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25 ноября 2016 г.
Избран глава Александровского района / «Ставропольская правда» от 25 ноября 2016 г.

Главой Александровского района снова избрана Любовь Маковская

В конкурсе на должность главы приняли участие три претендента. По решению конкурсной комиссии в Совет района были представлены кандидатуры нынешней главы администрации района Любови Маковской и одного из ее заместителей.

Главой Александровского района единогласно была избрана Л. Маковская. Ее поздравили заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата ПСК О. Прудникова, полномочный представитель губернатора в муниципальном образовании А. Нагаев, депутаты.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161125/glavoy_aleksandrovskogo_rayona_snova_izbrana_lyubov_makovskaya_98331.html
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