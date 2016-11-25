Форум лидеров ученического самоуправления состоялся в Ставрополе

В Ставрополе под эгидой Российского движения школьников прошел шестой форум лидеров ученического самоуправления края. Более пятисот делегатов участвовали в дискуссиях, посетили образовательные площадки, направленные на личностное развитие, достижение цели, создание команды, работу в медиапространстве. А для руководителей делегаций прошли курсы повышения квалификации и круглый стол по вопросам развития ученического самоуправления.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161125/forum_liderov_uchenicheskogo_samoupravleniya_sostoyalsya_v_stavr_98314.html