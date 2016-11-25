День казачки отметят в ставропольской филармонии 4 декабря

4 декабря в Ставропольской государственной филармонии состоится традиционный межрегиональный праздник День казачки.

В числе его организаторов выступают краевой Дом народного творчества и Ставропольский краевой казачий центр. В этом году среди участников казачьи коллективы из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, республик Карачаево-Черкесии и Калмыкии. Конкурсные программы включают выставки кулинарных изделий «Рецепты любящих хозяек», рассказ о семье и традициях «По зову сердца», импровизации на умение управляться в быту «Казачка настоящая та, что работящая!», представление обрядов, бытовых сценок из казачьей жизни, игровые картинки «Традиции и обряды родного края». Под звуки казачьих песен здесь можно будет увидеть выставку традиционной казачьей кухни, предметов казачьего быта, изделий декоративно-прикладного искусства «Казачья шкатулка».

http://www.stapravda.ru/20161125/den_kazachki_otmetyat_v_stavropolskoy_filarmonii_4_dekabrya_98337.html