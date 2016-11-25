Дату и время свадьбы ставропольцы смогут выбрать на портале госуслуг

ЗАГСы Ставропольского края проводят большую работу по переходу на электронную форму работы. Этой теме было посвящено совещание, которое прошло в Кисловодске с участием управления записи актов гражданского состояния СК, представителей Минюста РФ, органов ЗАГС Крыма, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Как прозвучало, введена в эксплуатацию новая версия регионального портала госуслуг www.26gosuslugi.ru, которая позволяет не только подать заявление в электронной форме, но и выбрать дату и время регистрации брака.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161125/datu_i_vremya_svadby_stavropoltsy_smogut_vybrat_na_portale_gosus_98342.html