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25 ноября 2016 г.

Дату и время свадьбы ставропольцы смогут выбрать на портале госуслуг

ЗАГСы Ставропольского края проводят большую работу по переходу на электронную форму работы. Этой теме было посвящено совещание, которое прошло в Кисловодске с участием управления записи актов гражданского состояния СК, представителей Минюста РФ, органов ЗАГС Крыма, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Как прозвучало, введена в эксплуатацию новая версия регионального портала госуслуг www.26gosuslugi.ru, которая позволяет не только подать заявление в электронной форме, но и выбрать дату и время регистрации брака.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161125/datu_i_vremya_svadby_stavropoltsy_smogut_vybrat_na_portale_gosus_98342.html
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