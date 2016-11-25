Что нужно знать о диспансеризации

Эксперты Межрегионального союза медицинских страховщиков разъяснили порядок диспансеризации населения. Как известно, она позволяет вовремя выявить заболевания, а значит уберечь человека от многих неприятностей, связанных со здоровьем.

Что нужно знать? Диспансеризацию можно проходить один раз в три года, обратившись в поликлинику или фельдшерско-акушерский пункт с паспортом и полисом ОМС. В 2016 году процедуру могут пройти люди, родившиеся в следующих годах: 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920 и старше.

Ежегодно диспансеризацию проходят инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, а также участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый – скрининг – помогает выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также определить порядок дополнительных обследований. На второй этап направляются люди, нуждающиеся в дополнительном обследовании и консультациях.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161125/chto_nuzhno_znat_o_dispanserizatsii_98344.html