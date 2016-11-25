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25 ноября 2016 г.

Чемпион мира по боксу Давид Аванесян посетил «Праздник ПДД» в реабилитационном центре «Орленок»

Чемпион мира по боксу Давид Аванесян посетил «Праздник ПДД» в реабилитационном центре «Орленок»

В рамках Всемирного дня ребенка, который отмечался 20 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Предгорного района и самые известные спортсмены региона – чемпион мира по боксу Давид Аванесян и заслуженный мастер кикбоксинга Зураб Фароян посетили краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Гости пришли к детям не с пустыми руками: театральное представление «Праздник ПДД» показали для пациентов центра артисты театра анимационных кукол, а сотрудники Госавтоинспекции привезли ребятам полезные подарки: световозвращающие наклейки для пешеходов. Чемпионы поделились с ребятами своим опытом: за границей световозвращатели уже давно в обиходе жителей Европы и Америки, кроме того, многие известные бренды выпускают спортивную одежду из световозвращающей ткани.

После полезных подарков последовала череда приятных: гости вручили детям наборы ковриков для лечебной физкультуры, настольные игры и обучающие диски для изучения ПДД, канцелярские принадлежности и сладости. Праздничное мероприятие завершилось веселой фотоссесией с гостями и общей фотографией на память.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161125/chempion_mira_po_boksu_david_avanesyan_posetil_prazdnik_pdd_v_re_98313.html
Фотография к статье Чемпион мира по боксу Давид Аванесян посетил «Праздник ПДД» в реабилитационном центре «Орленок»
Чемпион мира по боксу Давид Аванесян посетил «Праздник ПДД» в реабилитационном центре «Орленок»
Чемпион мира по боксу Давид Аванесян посетил «Праздник ПДД» в реабилитационном центре «Орленок»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Чемпион мира по боксу Давид Аванесян посетил «Праздник ПДД» в реабилитационном центре «Орленок»
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