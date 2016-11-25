Начнем с того, что белая – значит чистая. Белоруссия чиста в своих отношениях с Россией и собственными согражданами. Утверждаю это однозначно. Сейчас. Хотя два предыдущих визита в республику такого впечатления не производили. Меня приглашала оппозиция президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сторонники, но каждый раз однозначного понимания не было. Переломным стал нынешний, 13-й пресс-тур, организованный для российских журналистов посольством Республики Беларусь и Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС). В нем приняли участие 98 представителей региональных и федеральных изданий, теле- и радиокомпаний, блогеров. Как никогда, много, наверное, потому, что в прошлом году был зафиксирован единственный пропуск в череде подобных мероприятий. Чтобы рассказать обо всем увиденном в Белоруссии, понадобится не одна газетная полоса. Так что сосредоточимся только на том, что произвело самое большое впечатление.

Партнеры: взаимный интерес

И начнем с констатации факта, что у наших стран давние и взаимные интересы друг к другу. Это однозначно демонстрируют и взаимоотношения Беларуси и Ставрополья. Республика – наш постоянный партнер, и с каждым годом это сотрудничество укрепляется. Минувшим летом в правительстве края, принимая белорусских гостей, констатировали: Белоруссия и Ставрополье планируют реализовать совместные проекты в сфере строительства объектов производственного назначения, жилищного строительства и агрогородков. Речь шла и о наращивании поставок строительных материалов из республики на Ставрополье. Производители предлагают керамическую плитку, стекло листового полирования и другие строительные материалы и конструкции. А край может поставить белорусским коллегам полимерно-битумные материалы, необходимые для гидроизоляции плоских кровель и фундаментов, стеновые сэндвич-панели и сухие строительные смеси.

По итогам 2015 года республика заняла пятое место по объему внешней торговли со Ставропольем. Экспорт продукции Ставрополья в Беларусь в прошлом году тоже вырос – более чем на 40 процентов.

Посольство: четыре времени года

Начался пресс-тур в посольстве Республики Беларусь в Москве. Это такое славное место, где всегда тебя ждут… Ждут в пресс-службе, готовы принять в гостинице «Полесье», показать белорусский товар лицом в магазинах.

Здание посольства – Румянцевский дворец – уникальный памятник русской архитектуры. И вот зигзаг судьбы: сегодня Беларусь владеет дворцом, а в свое время Румянцевы владели крошечной белорусской деревенькой, спустя столетия ставшей областным центром Гомелем. Почти десять лет посольство реставрировалось. Изменений много. Но главное, построен деловой и культурный центр, каждый зал которого оформлен белорусскими мастерами в стиле четырех времен года. Одно слово, красиво.

Приветствуя региональных журналистов, советник-посланник посольства Беларуси Павел Легкий напомнил высокую информационную эффективность и значимость для развития белорусско-российских отношений пресс-туров. А заместитель государственного секретаря Союзного государства Иван Бамбиза обратил внимание, что целью данной поездки является не только показать страну, но и укрепить региональные связи. Исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ Софья Дубинская подчеркнула важность участия в этой поездке не только рядовых журналистов, но и руководителей изданий, играющих определяющую роль в редакционной политике. И отметила, что программа пресс-тура весьма насыщенная.

Кто бы знал, что насыщенность будет такой, что с ног валились и старые, и молодые. Каждый год пресс-тур проходит по одному из регионов Беларуси. Нынче он был сосредоточен на городах и предприятиях Могилевской области. Это родина президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Спутник» имеет сердце

«Спутник» – это такой микрорайон в Могилеве, в трех километрах от центра. В Белоруссии все как-то не так устроено, как у нас. И микрорайон не так устроен. Центр его жизни – средняя школа № 45. В ней же расположен совет территориального общественного самоуправления. Совет – это орган настоящего управления, а не наши часто формальные советы микрорайонов. «Спутник» – район сложный, спальный, что ли, по нашим меркам. Беженцы, цыгане, многодетные семьи. Так что рассчитанная на 1020 мест школа уже обучает более двух тысяч школьников. Хорошо обучает. Кабинеты современные, детки географию, например, изучают с помощью хитрой штуки, название которой не усвоила. Но выглядит она так: задача – построить рельеф местности из песка. Откуда-то с потолка эта штука светит лампочками разного цвета и показывает, что синий – это углубление, красный – возвышенность и так далее.

Школа двухсменная, занятия в 83 классах ведут 224 педагога. Но открытой пять лет назад школы уже не хватает: сейчас в «Спутнике» живут более 4000 детей школьного и дошкольного возраста. Есть в школе и бассейн, и спортплощадки, которые и вечером не пустуют – за символическую плату по вечерам там занимаются родители школьников. Удивил урок белорусского языка. Я спросила: кто дома говорит на нем? Оказалось, никто. Один паренек задумался и выдал:

– Только когда бабушка приезжает.

Ну, не знаю я, как это оценивать…

Больница для детей и взрослых

Могилевская областная детская больница – единственное в области многопрофильное специализированное детское лечебное учреждение, оказывающее лечебно-диагностическую и консультативную медицинскую помощь детям и подросткам.

Сколько детей она принимает, сколько лечит, думаю, не так важно для ставропольских читателей. Отмечу только, больница хорошая, работает в режиме скорой помощи. Круглосуточно, например, дежурят специалисты, которые могут извлечь предметы, которыми белорусские детки, впрочем, как и российские, регулярно давятся. Все бесплатно.

Сюда едут и родители с детьми из России. Около двухсот ежегодно. Их прием платный. Деньги невелики по сравнению с европейскими клиниками. Но здесь операцию на ножках деткам с ДЦП делают в один этап, а не в четыре, как у нас. И это собственная разработка врачей этой клиники. И еще здесь – тоже платно – можно и взрослым сдать анализы. Ну, сами понимаете, при гастроэндоскопии детский зонд глотать легче. А можно и вообще не глотать… А еще благодаря новейшему оборудованию и высококлассным специалистам здесь научились выхаживать недоношенных ребятишек. Которые родились с весом всего в 500 граммов.

«Технолит» работает на Ставрополье

«Технолит» – это специализированный завод по производству комплектующих и запасных частей к автотракторной, дорожной, железнодорожной, сельскохозяйственной, строительной и специальной технике. Предприятие частное. Вернее, унитарное частное научно-производственное. Здесь трудятся более 240 человек, средний возраст работающих – едва за 30. «Технолит» первый в Беларуси начал специализироваться на производстве поршневых колец. Их, а еще гильзы цилиндров, втулки, диски и другие детали делают из специальных износостойких чугунов новым методом литья «намораживанием», за разработку и промышленную реализацию которого авторы (один из них – владелец завода) получили Государственную премию.

На карте адресов, куда идет продукция предприятия, углядела я и Ставрополье. Поршневые кольца к трактору К-700.

И еще. Везде, где мы были на предприятиях, не только на этом, в глаза бросается чистота. Аккуратные комбинезоны, никакого мусора в цехах. На «Технолите», например, могут наказать и даже уволить за то, что, помыв руки, сотрудник не привел в порядок раковину. Культура производства, называется. На производстве и зарплаты выше, чем в среднем по стране (она составляет примерно 400 долларов), – доходят до 800-1000 долларов. Примета благосостояния – большие парковки возле каждого предприятия.

Они же и у «Могилевлифтмаша». Продукция этого промышленного гиганта хорошо известна в России. Сюда идет 60 процентов продукции предприятия. Причем надежность подъемников гарантирована. Есть на заводе такая испытательная башня, где лифты испытывают – «роняют» сто раз, такого не делает ни одно предприятие в мире. Не падает, тормоза срабатывают как надо. Говорят, что ныне ушедший на пенсию главный инженер предприятия мог стоять под падающим лифтом с безмятежным выражением лица – так был уверен.

Ассортимент – 130 наименований лифтов. Есть простенькие, а есть и с золотым отливом – для любителей роскоши. Есть платформы для людей с ограниченными возможностями.

Крынка: сладкая сказка

На самом деле предприятие называется холдингом «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка». Работают здесь на основном производстве и в 19 филиалах почти четыре тысячи человек. Но после визита сюда иначе, как сладкой сказкой, журналисты «Бабушкину крынку» не называли. И дело не только в том, что нам предложили продегустировать молочные изделия, одно другого вкуснее. Все не попробовали, ведь «Бабушкина крынка» производит 380 наименований молочной продукции, в том числе сыры, которые ставропольчане уже смогли оценить – белорусских продуктов у нас много. Качество гарантировано. Потому что Беларусь не столь решительно отреклась от советского прошлого и советских же ГОСТов. На «Бабушкиной крынке» все качественно и вкусно.

И есть все. Изыск – горячее мороженое. Такой полуфабрикат, что ли. Съесть можно только в цехе, даже до кабинета директора не донести. Это когда мороженое уже взбили, сложили в вафельные стаканчики, но еще не замораживали. Вкус потрясающий!

Могилев: движение вперед

День завершился встречей с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским. Он много чего интересного рассказал. Например, в экономику Могилевской области за пять лет инвестировано более 1,5 миллиарда долларов.

Важным для развития и углубления интеграционных процессов двух стран он назвал дальнейшее развитие регионального сотрудничества. Сегодня продукция могилевских производителей реализуется в 88 регионах России, а договоры о сотрудничестве подписаны с 24 регионами. Развитие экономики приоритетно, но «мы не должны забывать о нашей совместной истории, культуре, активнее сотрудничать в сферах образования, медицины, далеко не исчерпан потенциал по развитию туризма», подчеркнул В. Доманевский.

Шклов: огурец и не только

Шклов – городок не из крупных. Один на весь район. Кроме него еще 202 сельских населенных пункта. Почти из 28 тысяч районного населения больше половины – жители райцентра. Есть городская ратуша, Аллея героев, Спасо-Преображенский храм. И есть шкловский огурец с памятником самому себе. Соленому и вкусному. Шклов – столица белорусских огурцов и одновременно национальная идея. Выращивают их здесь со Средних веков в огромном количестве, солят по особым рецептам. А к памятнику идут молодожены за благословением, бизнесмены за деньгами, женщины за счастьем. Нужно только знать, по какому поводу какое место у огурца-памятника тереть.

Но, может, это несерьезно? Серьезно – это агрогородок ОАО «Александрийское». Здесь почти на 16 тысячах гектаров выращивают зерновые культуры и перерабатывают зерно на комбикормовом заводе, развивают свиноводство и птицеводство, производят мясопродукты и колбасу, здесь работает молочно-товарный комплекс, где коров доят 16 роботов. Здесь разводят карпа и белого амура, толстолобика и форель.

Гордость предприятия – яблоневый сад. Огромное современное фруктохранилище, где на свободных площадях выращивают грибы вешенки. Полторы тысячи работающих из 50 населенных пунктов, в которых жить так же комфортно, как и в городе. Там дают бесплатно квартиры специалистам.

А вот крестьянско-фермерское хозяйство «Диана» поразило картофельным размахом. Это не только одно из известных в республике предприятий, но и одно из самых успешных. Картошку здесь не только выращивают, но и моют, и пакуют. Мытая, правда, не сильно востребована.

Шкловская земля, отметим, талантами не обделена. Земляку и любимому артисту Петру Алейникову в прошлом году памятник возвели. Памятника Александру Лукашенко нет. Но парта в Александрийской средней школе, за которой он сидел, сохранилась. И чернильница-непроливайка, и перьевая ручка. Говорят, учился Лукашенко на «хорошо» и «отлично». В Шкловском районе он состоялся как руководитель аграрного сектора. Отсюда ушел в большую политику. Но своей малой родины нынешний и единственный президент Белоруссии не забывает. Приезжает четыре-пять раз в год. Помог землякам со строительством ледовой арены, открыли ее совсем недавно, 12 ноября. На открытие приехал сам, в хоккей сыграл, три шайбы забросил.

Бобруйск: шины и пастила

В Бобруйске бобров мы не увидели. Не сезон. А вот в новой гостинице посольства Белоруссии в Москве этот самый бобер почти в человеческий рост в красном костюме меня напугал. Стоит как живой. И в Бобруйске такого встретила. Но это на самом деле не символ города. Символов как минимум два – ООО «Белшина и «Красный пищевик».

Продукция «Белшины» известна во всем мире, она поставляется в 55 стран, на шинах этого предприятия ездят грузовые и легковые автомашины, автобусы, троллейбусы, сельхозтехника. Выпускают их 350, как принято говорить, типоразмеров. Самая большая – метра три, наверное, в диаметре. Я даже не думала и не подозревала, что каждая шина делается вручную. Ну не вся, а все-таки такой технологический процесс есть. По лазерной разметке, но руками. Вот так-то.

А что сказать о зефире, мармеладе, халве и прочих вкусностях «Красного пищевика»? Сказать нечего, их нужно есть. Хотя все 150 видов вкусностей за один раз не попробуешь. Вся продукция из натурального сырья. 20 тысяч тонн в год. И так уже 145 лет.

Пресс-конференция: Лукашенко

На пресс-конференцию президента Беларуси мы приехали в Минск. Александр Лукашенко почти шесть часов общался с российскими журналистами, которые задали за это время 34 вопроса. Пересказывать многочасовой разговор не вижу смысла, кому интересно – может прочесть и сам. А это на самом деле интересно.

Я выбрала только то, что, на мой взгляд, характеризует Александра Лукашенко не только как президента, но и как человека, причем весьма симпатичного.

Беларусь и Россия не изолированы от мировых кризисов и вынуждены совместно оперативно реагировать на них.

Беларусь является одним из самых стабильных уголков планеты. Наши двери всегда широко распахнуты для добрых людей.

Россия для Беларуси была и остается братским государством.

Беларусь готова поставлять необходимые объемы продовольствия в Россию по выгодным ценам: белорусская продукция востребована.

Белорусские предприятия по линии кооперации дают работу 10 миллионам россиян.

В русском языке – душа белорусского человека. Сколько мы вместе жили, общались на этом языке и вкладывали не только душу, но и свои ценности. Это наш общий язык, наше величайшее достояние.

Главное – это справедливость. Нельзя обижать людей. Если человек будет обижен на власть и на порядки в стране, он никогда не будет патриотом. Что ему защищать, что он теряет, если вдруг что-то случилось? Вот основа этого патриотизма. Патриотом всегда будет человек в той стране, где он будет считать, что это его земля и он будет счастлив, что его дети будут жить на этой земле.

У нас (в Белоруссии. – В.Л.) шарлатанства в экономике нет, мы считаем каждую копейку. Если позволить шарлатанить и кому-то набивать карманы, то люди на предприятиях останутся без работы.

Как складывается сегодня в экономике ситуация, так мы и живем. Хотя если взять в целом социальный пакет, то мы абсолютно не хуже живем, чем другие. Беларусь в следующем году достигнет уровня средней зарплаты в 500$. Относительно невысокая зарплата в Беларуси компенсируется дешевизной услуг.

Любимое число Лукашенко – 13. Занимаясь спортом, он бежит 13 кругов, а не 10 или 15, упражнения делает тоже 13 раз или несколько раз по 13.

Лучший отдых – смена обстановки, событий, вида деятельности, это помогает отдохнуть любому человеку.

* * *

Уже после возвращения из Белоруссии российских журналистов Александр Лукашенко приехал в Москву сам. Состоялись переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух стран продолжалась более пяти часов. Отмечалась важность торгово-экономического сотрудничества двух стран, ведь в прошлом и нынешнем годах было некоторое снижение белорусско-российского товарооборота. «Это все явления временные», – подчеркнул В. Путин. Пресс-тур в Белоруссию тоже в этом убеждает.

И дело не только в экономике. Россияне и белорусы – два крыла одного народа. С общими традициями, общими ценностями, общей ментальностью. Согласитесь, это так много. И для обеих стран. И для каждого из нас.

http://www.stapravda.ru/20161125/belarus__odin_iz_samykh_stabilnykh_ugolkov_planety_otkrytyy_dlya_98311.html