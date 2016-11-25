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25 ноября 2016 г.

Акула, пиранья, крокодил – на выставке экзотических рыб – впервые в Ставрополе!

Выставка экзотических рыб «Морская галерея» в Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве

В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве начинает работу масштабная передвижная выставка «Морская галерея» из серии «Живая экспозиция».

Впервые в краевом центре представлены редчайшие экземпляры обитателей морей и океанов. «Морская галерея» – это комплекс аквариумов объемом от 500 литров до 1 тонны воды. А в них около 40 разновидностей преимущественно морской рыбы – кошачья акула, зубастые пираньи, есть и нильский крокодил.

Кстати, каждые вторник и пятницу можно понаблюдать за кормлением акул, мурен, парчовых карпов...

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161125/akula_piranya_krokodil__na_vystavke_ekzoticheskikh_ryb__vpervye__98338.html
Фотография к статье Акула, пиранья, крокодил – на выставке экзотических рыб – впервые в Ставрополе!
Выставка экзотических рыб «Морская галерея» в Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве
Выставка экзотических рыб «Морская галерея» в Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве
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