В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве начинает работу масштабная передвижная выставка «Морская галерея» из серии «Живая экспозиция».

Впервые в краевом центре представлены редчайшие экземпляры обитателей морей и океанов. «Морская галерея» – это комплекс аквариумов объемом от 500 литров до 1 тонны воды. А в них около 40 разновидностей преимущественно морской рыбы – кошачья акула, зубастые пираньи, есть и нильский крокодил.

Кстати, каждые вторник и пятницу можно понаблюдать за кормлением акул, мурен, парчовых карпов...

http://www.stapravda.ru/20161125/akula_piranya_krokodil__na_vystavke_ekzoticheskikh_ryb__vpervye__98338.html