99-летие отметил ветеран ВОВ Михаил Токарев

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Павлович Токарев отпраздновал свое 99-летие.

Сотрудники отдела МВД России по Изобильненскому району, представители общественности и совета ветеранов побывали в гостях у именинника. М. Токарев в 1938 году был призван на военную службу. Его заслуги отмечены орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Сотрудники полиции поздравили ветерана со знаменательной датой, пожелали крепкого здоровья и долголетия.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161125/99letie_otmetil_veteran_vov_mikhail_tokarev_98327.html