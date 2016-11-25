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25 ноября 2016 г.
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99-летие отметил ветеран ВОВ Михаил Токарев

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Павлович Токарев отпраздновал свое 99-летие.

Сотрудники отдела МВД России по Изобильненскому району, представители общественности и совета ветеранов побывали в гостях у именинника. М. Токарев в 1938 году был призван на военную службу. Его заслуги отмечены орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Сотрудники полиции поздравили ветерана со знаменательной датой, пожелали крепкого здоровья и долголетия.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161125/99letie_otmetil_veteran_vov_mikhail_tokarev_98327.html
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