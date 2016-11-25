32 миллиона на реализацию молодежных инициатив ставропольцев
На базе Ставропольского госагроуниверситета прошел молодежный образовательный форум «Ты лучший!». В ходе него награды получили лауреаты различных грантовых конкурсов, проводимых летом нынешнего года.
Напомним, что этим летом более 800 молодых людей из Ставропольского края приняли участие в различных форумах: «Машук-2016», «Балтийский Артек», «Ростов», «Таврида» и «Территория смыслов» на Клязьме.
По итогам участия 50 представителей Ставрополья привезли в регион на реализацию молодежных инициатив около 32 миллионов рублей, сообщили в краевом Центре молодежных проектов.