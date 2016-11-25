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25 ноября 2016 г.
Привезли 32 миллиона / «Ставропольская правда» от 25 ноября 2016 г.

32 миллиона на реализацию молодежных инициатив ставропольцев

На базе Ставропольского госагроуниверситета прошел молодежный образовательный форум «Ты лучший!». В ходе него награды получили лауреаты различных грантовых конкурсов, проводимых летом нынешнего года.

Напомним, что этим летом более 800 молодых людей из Ставропольского края приняли участие в различных форумах: «Машук-2016», «Балтийский Артек», «Ростов», «Таврида» и «Территория смыслов» на Клязьме.

По итогам участия 50 представителей Ставрополья привезли в регион на реализацию молодежных инициатив около 32 миллионов рублей, сообщили в краевом Центре молодежных проектов.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161125/32_milliona_na_realizatsiyu_molodezhnykh_initsiativ_stavropoltse_98329.html
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