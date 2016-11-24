Водитель «Шкоды Октавия» погиб, выехав на встречный грузовой «Ман»

23 ноября в 8 часов на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» от федеральной дороги «Кавказ», проходящей по территории Шпаковского района, водитель автомашины «Шкода Октавия» проявил невнимание к дорожной обстановке, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ман», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 44-летний водитель легкового автомобиля, житель села Кочубеевского, от полученных травм скончался на месте происшествия. Выяснилось, что ремнем безопасности погибший не был пристегнут.

http://www.stapravda.ru/20161124/voditel_shkody_oktaviya_pogib_vyekhav_na_vstrechnyy_gruzovoy_man_98309.html