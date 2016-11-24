Водитель «Шкоды Октавия» погиб, выехав на встречный грузовой «Ман»
23 ноября в 8 часов на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» от федеральной дороги «Кавказ», проходящей по территории Шпаковского района, водитель автомашины «Шкода Октавия» проявил невнимание к дорожной обстановке, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ман», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 44-летний водитель легкового автомобиля, житель села Кочубеевского, от полученных травм скончался на месте происшествия. Выяснилось, что ремнем безопасности погибший не был пристегнут.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю