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24 ноября 2016 г.

Водитель «Шкоды Октавия» погиб, выехав на встречный грузовой «Ман»

23 ноября в 8 часов на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» от федеральной дороги «Кавказ», проходящей по территории Шпаковского района, водитель автомашины «Шкода Октавия» проявил невнимание к дорожной обстановке, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ман», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 44-летний водитель легкового автомобиля, житель села Кочубеевского, от полученных травм скончался на месте происшествия. Выяснилось, что ремнем безопасности погибший не был пристегнут.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161124/voditel_shkody_oktaviya_pogib_vyekhav_na_vstrechnyy_gruzovoy_man_98309.html
Фотография к статье Водитель «Шкоды Октавия» погиб, выехав на встречный грузовой «Ман»
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Вблизи Ставрополя в столкновении двух автомобилей погиб мужчина
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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