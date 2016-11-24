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24 ноября 2016 г.

В Ставропольской филармонии открылся большой проект «Музыка от гурмана»

23 ноября в Ставропольской краевой филармонии прошел первый концерт «Музыка и десерт от Верди», который стал частью большого проекта «Музыка от гурмана». Подробней об этой вдохновенной встрече с классической музыкой мы расскажем в одном из следующих номеров «СП». А пока хочется поделиться первыми эмоциями.

Концертная программа была чрезвычайно богатой: прозвучали увертюры из опер Верди «Луиза Миллер», «Макбет», «Сицилийская вечерня», арии из опер «Аида», «Бал-маскарад», «Ломбардцы» и, конечно, знаменитые страницы «Травиаты», «Риголетто». Произведения, когда-то созданные великим композитором, произвели глубокое впечатление на слушателей. Во многом это заслуга симфонического оркестра филармонии, управлял которым дирижер Юрий Михайленко. И, безусловно, приглашенных гостей. В этот день на сцене блистали настоящие звезды оперы: победительница телевизионного конкурса «Большая опера», ныне звезда мировой оперной сцены, солистка Большого театра России Вероника Джиоева и лауреат всероссийских и международных конкурсов Кирилл Золочевский.

Второй концертный вечер проекта – «Пир с Россини» – пройдет после Нового года. Любители высокой музыки ждут его с нетерпением!

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161124/v_stavropolskoy_filarmonii_otkrylsya_bolshoy_proekt_muzyka_ot_gu_98290.html
Фотография к статье В Ставропольской филармонии открылся большой проект «Музыка от гурмана»
В Ставропольской филармонии открылся большой проект «Музыка от гурмана»
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