В Ставрополе проходит проверка по выявлению нелегальных таксистов

На территории Ставропольского края продолжает складываться негативная ситуация в части организации перевозки пассажиров и багажа легковыми такси. В настоящее время значительная доля лиц осуществляет такую деятельность без правоустанавливающих документов и разрешений. По данным краевого Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на Ставрополье работает более четырех тысяч нелегальных извозчиков. Зачастую именно они грубо нарушают ПДД.

В целях стабилизации обстановки и профилактики правонарушений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси с 23 по 26 ноября на территории краевого центрапроводятся профилактические мероприятия «ТАКСИСТ-НЕЛЕГАЛ-4», рассказали в ОГИБДД УМВД России по Ставрополю.

http://www.stapravda.ru/20161124/v_stavropole_prokhodit_proverka_po_vyyavleniyu_nelegalnykh_taksi_98299.html