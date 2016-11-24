Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
24 ноября 2016 г.

В Ставрополе проходит проверка по выявлению нелегальных таксистов

Такси

На территории Ставропольского края продолжает складываться негативная ситуация в части организации перевозки пассажиров и багажа легковыми такси. В настоящее время значительная доля лиц осуществляет такую деятельность без правоустанавливающих документов и разрешений. По данным краевого Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на Ставрополье работает более четырех тысяч нелегальных извозчиков. Зачастую именно они грубо нарушают ПДД.

В целях стабилизации обстановки и профилактики правонарушений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси с 23 по 26 ноября на территории краевого центрапроводятся профилактические мероприятия «ТАКСИСТ-НЕЛЕГАЛ-4», рассказали в ОГИБДД УМВД России по Ставрополю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161124/v_stavropole_prokhodit_proverka_po_vyyavleniyu_nelegalnykh_taksi_98299.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Право и закон
В Ставрополе проходит проверка по выявлению нелегальных таксистов
Троих ставропольцев будут судить за попытку кражи 22 тонн нефти
Божественная литургия прошла в тюремном храме в Зеленокумске
Враждебный религиозный комментарий к видео стоил жительнице Ессентуков 50 тысяч рублей
Житель Ставрополя обещал за деньги устроить соседа на работу в МЧС
Ставрополь
Мать, погибшей в пожаре девочки, осуждена в Ставрополе
В Ставрополе проходит «Праздника хлеба на Юге России»
Союзпечать проводит акцию «Подари Новый год детям»
В Ставрополе названы лучшие управляющие компании и ТСЖ
В Ставропольской филармонии открылся большой проект «Музыка от гурмана»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!