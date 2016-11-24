В Ставрополе проходит проверка по выявлению нелегальных таксистов
На территории Ставропольского края продолжает складываться негативная ситуация в части организации перевозки пассажиров и багажа легковыми такси. В настоящее время значительная доля лиц осуществляет такую деятельность без правоустанавливающих документов и разрешений. По данным краевого Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на Ставрополье работает более четырех тысяч нелегальных извозчиков. Зачастую именно они грубо нарушают ПДД.
В целях стабилизации обстановки и профилактики правонарушений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси с 23 по 26 ноября на территории краевого центрапроводятся профилактические мероприятия «ТАКСИСТ-НЕЛЕГАЛ-4», рассказали в ОГИБДД УМВД России по Ставрополю.