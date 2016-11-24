В Ставрополе названы лучшие управляющие компании и ТСЖ

В краевом центре подвели итоги ежегодного конкурса на лучшую управляющую компанию, а также лучшее товарищество собственников жилья. Члены жюри, в состав которого вошли представители администрации города и районов, а также совета городского центра «ЖКХ Контроль» победителями среди управляющих компаний назвали ООО «УК-8» и МУП «ЖЭУ-14». Второе место получило ООО «Жилищная управляющая компания №4», третье – ООО УК «ЖЭУ-2». В номинации среди товариществ собственников жилья победителем признано ТСЖ «Родничок». На втором и третьем местах расположились ТСЖ «Пушкинское» и ТСЖ «Молодежный». Все победители и призеры конкурса будут награждены денежными премиями, которые они смогут потратить на благоустройство.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161124/v_stavropole_nazvany_luchshie_upravlyayuschie_kompanii_i_tszh_98284.html