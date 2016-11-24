В Ставрополе ищут лжетеррориста, сообщившего о минировании поликлиники

24 ноября многих жителей Ставрополя встревожили слухи об эвакуации людей из шестой поликлиники краевого центра.

Как объяснили корреспонденту «Ставропольской правды» в пресс-службе ГУ МВД по краю, в полицию поступил звонок от неизвестного, который сообщил о заложенном в здании поликлиники опасном предмете. Однако после эвакуации медперсонала и пациентов при обследовании поликлиники и прилегающей территории ничего опасного не обнаружено.

Полиция намерена установить личность сообщившего об угрозе теракта. Ему предстоит ответить по закону.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161124/v_stavropole_ischut_lzheterrorista_soobschivshego_o_minirovanii__98307.html