В Пятигорске высажены липы клены на бульваре Гагарина

33 липы и 12 шаровидных кленов из питомника ЗАО Совхоза «Декоративные культуры» заняли свои места на аллее бульвара Гагарина – излюбленном месте отдыха гостей и жителей Пятигорска.

По словам специалистов, холодная погода высадке не помеха. Деревья находятся в состоянии покоя, а сложившаяся корневая система позволит им прижиться на новом месте.

Но это только малая толика того, что было сделано для озеленения города – курорта в этом году. Как рассказал заведующий отделом экологии, курорта и туризма администрации Пятигорска Иван Никишин, всего на субботниках было высажено более двух с половиной тысяч деревьев и две тысячи кустарников.

http://www.stapravda.ru/20161124/v_pyatigorske_vysazheny_lipy_kleny_na_bulvare_gagarina_98287.html