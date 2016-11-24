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24 ноября 2016 г.

В ходе спецоперации в Назрани погибли два спецназовца ФСБ России

На территории Республики Ингушетия органами безопасности была получена информация о нахождении нескольких бандитов в частных домах, расположенных на улицах Абадиева и Алиева в Назрани, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. Было принято решение о проведении с 6.30 контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на части территории города.

Силами спецназа ФСБ России дома, где скрывались вооруженные бандиты, были блокированы, жители близлежащих домов эвакуированы. Боевикам было предложено сложить оружие и сдаться властям, на что они ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам сил правопорядка. В результате боестолкновения двое бандитов нейтрализованы. Их личности предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись членами банды, совершавшей преступления террористической направленности на территории Северного Кавказа.

На месте перестрелки обнаружено оружие и боеприпасы, принадлежавшие бандитам.

Пострадавших среди гражданского населения нет. К сожалению, не обошлось без потерь — в ходе боестолкновения погибли два сотрудника спецназа ФСБ России.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161124/v_khode_spetsoperatsii_v_nazrani_pogibli_dva_spetsnazovtsa_fsb_r_98297.html
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