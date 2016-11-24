Упавшее дерево в Пятигорске повредило пять автомобилей

23 ноября в Пятигорске на улице Пастухова большое дерево упало на автомобили. Дежурным МЧС информация о происшествии поступила в 15-30. По уточненной информации в результате происшествия пять автомобилей получили повреждения, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по СК.

http://www.stapravda.ru/20161124/upavshee_derevo_v_pyatigorske_povredilo_pyat_avtomobiley_98291.html