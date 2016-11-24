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24 ноября 2016 г.

Упавшее дерево в Пятигорске повредило пять автомобилей

Упавшее дерево в Пятигорске повредило пять автомобилей

23 ноября в Пятигорске на улице Пастухова большое дерево упало на автомобили. Дежурным МЧС информация о происшествии поступила в 15-30. По уточненной информации в результате  происшествия пять автомобилей получили повреждения, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по СК. 

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161124/upavshee_derevo_v_pyatigorske_povredilo_pyat_avtomobiley_98291.html
Фотография к статье Упавшее дерево в Пятигорске повредило пять автомобилей
Упавшее дерево в Пятигорске повредило пять автомобилей
Упавшее дерево в Пятигорске повредило пять автомобилей
Фото с сайта ГУ МЧС России по СК
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