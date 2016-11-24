У жителя Буденновска изъят самодельный револьвер
Сотрудниками уголовного розыска в Буденновском районе у 55-летнего жителя села Архангельского был обнаружен и изъят изготовленный самодельным способом многозарядный револьвер, предназначенный для стрельбы патронами калибра 5,6 мм. Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело. Решением суда оружейник взят под стражу.
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161124/u_zhitelya_budennovska_izyat_samodelnyy_revolver_98280.html
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